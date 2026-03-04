ARCA: de qué se trata la recategorización de oficio para los monotributistas y qué hacer

Por qué se realizó la recategorización masiva de ARCA

La decisión de avanzar con una recategorización masiva responde a la estrategia del organismo de reforzar los controles sobre el régimen simplificado. En los últimos meses, ARCA profundizó el uso de herramientas tecnológicas para cruzar información en tiempo real con bancos, billeteras virtuales y sistemas de facturación electrónica.

El objetivo oficial es reducir la subdeclaración de ingresos y asegurar que cada contribuyente tribute según su nivel real de actividad. Desde la mirada fiscal, el Monotributo es un régimen clave para ordenar la base de pequeños contribuyentes y evitar distorsiones frente al régimen general.

Para quienes están inscriptos, el mensaje es claro: revisar periódicamente la facturación acumulada, controlar los topes vigentes y anticiparse a la recategorización voluntaria cuando corresponda. En un contexto de mayor fiscalización, dejar pasar los plazos puede salir caro. Mejor mirar los números a tiempo que llevarse una sorpresa después.