Fabricante de electrodomésticos marca Peabody pidió concurso preventivo de crisis

Con más de 250 empleados, la compañía fundada por el empresario coreano Dante (Do Sun) Choi en 2003 empezó con la venta de insumos electrónicos y desde 2023 tiene una planta en la Tablada, en La Matanza, que por más de 30 años fue el centro de fabricación de Whirlpool y hoy fabrica artículos de línea blanca, pequeños electrodomésticos para el hogar, artefactos y accesorios de cocina, y equipos de climatización.

Su “producto estrella” es el “E-Termo”, termo que se enchufa a la corriente alterna calentando y manteniendo la temperatura del agua y fue reconocido en el premio internacional Red Dot, que se otorga cada año en la ciudad de Essen, Alemania.

La crisis de Goldmund no es un hecho aislado, sino que se inscribe en un escenario complejo para la industria nacional de línea blanca, marcado por la caída del consumo y la presión de los productos importados.

Otros gigantes del sector han tomado medidas drásticas recientemente, como Whirlpool que anunció el cierre definitivo de su planta en Pilar para dedicarse exclusivamente a la importación. A su vez, Mabe inició un proceso de reorganización que incluye retiros voluntarios y la conversión de una de sus fábricas en Córdoba en un centro logístico.

A pesar del proceso judicial, Goldmund destacó que su actividad continúa con normalidad y que mantienen intacta su responsabilidad profesional con su red comercial. La empresa, que emplea a más de 250 personas, buscó diversificar sus ingresos recientemente con la apertura de COPHI, un café de especialidad en el barrio de Palermo, como parte de un plan de expansión a largo plazo.