Fabricante de electrodomésticos marca Peabody pidió concurso preventivo de crisis
Así lo solicitó este lunes Goldmund, la dueña de la marca, ante la Justicia. En una carta que envió a clientes y proveedores, informó que atraviesa “una etapa de reestructuración de pasivos”.
El fabricante de los electrodomésticos Peabody pidió la apertura de su concurso de acreedores. Así lo solicitó este lunes Goldmund, la firma dueña de la marca, en un expediente que ingresó al Juzgado Comercial 21 Secretaría N° 41 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial.
La medida se tomó debido a que “no quedó otra alternativa” para enfrentar la actual coyuntura económica, según explicaron voceros de la compañía.
En una carta enviada a clientes y proveedores, la administración de la firma, fundada en 2003 por el empresario coreano Dante Choi, informó que se encuentra atravesando una “etapa de reestructuración de pasivos”. El objetivo de esta estrategia es ordenar sus “compromisos financieros” y fortalecer la estructura interna para “garantizar la continuidad operativa” y proyectar un desarrollo sostenible en el tiempo.
El dueño de la empresa expresó en diversas ocasiones su preocupación por la situación del sector. Choi advirtió sobre una “avalancha de importaciones” de productos similares a los que fabrica, señalando además la existencia de prácticas ilegales y una falta de control de calidad en los artículos que ingresan al país.
Ante la pérdida de competitividad por losaltos costos laborales y tributarios en Argentina, Goldmund ya había iniciado un plan de adaptación que incluyó el traslado de parte de su operación a Paraguay. Desde allí, la firma busca abastecer a mercados del Cono Sur, incluyendo Argentina, Uruguay y Bolivia, aprovechando una estructura de costos más reducida.
Con más de 250 empleados, la compañía fundada por el empresario coreano Dante (Do Sun) Choi en 2003 empezó con la venta de insumos electrónicos y desde 2023 tiene una planta en la Tablada, en La Matanza, que por más de 30 años fue el centro de fabricación de Whirlpool y hoy fabrica artículos de línea blanca, pequeños electrodomésticos para el hogar, artefactos y accesorios de cocina, y equipos de climatización.
Su “producto estrella” es el “E-Termo”, termo que se enchufa a la corriente alterna calentando y manteniendo la temperatura del agua y fue reconocido en el premio internacional Red Dot, que se otorga cada año en la ciudad de Essen, Alemania.
La crisis de Goldmund no es un hecho aislado, sino que se inscribe en un escenario complejo para la industria nacional de línea blanca, marcado por la caída del consumo y la presión de los productos importados.
Otros gigantes del sector han tomado medidas drásticas recientemente, como Whirlpool que anunció el cierre definitivo de su planta en Pilar para dedicarse exclusivamente a la importación. A su vez, Mabe inició un proceso de reorganización que incluye retiros voluntarios y la conversión de una de sus fábricas en Córdoba en un centro logístico.
A pesar del proceso judicial, Goldmund destacó que su actividad continúa con normalidad y que mantienen intacta su responsabilidad profesional con su red comercial. La empresa, que emplea a más de 250 personas, buscó diversificar sus ingresos recientemente con la apertura de COPHI, un café de especialidad en el barrio de Palermo, como parte de un plan de expansión a largo plazo.
