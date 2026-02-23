Monotributo 2026: qué pasa si no hiciste la recategorización, multas de ARCA y los valores de las cuotas
El plazo para el trámite venció el 5 de febrero. Quienes debían subir de categoría y no lo hicieron enfrentan multas y cambios de oficio. La escala vigente.
Finalizó el plazo de la primera recategorización del monotributo ante la ARCA, que operó el 5 de febrero. Quienes no hicieron el trámite deben revisar su situación fiscal, ya que la actualización determina la categoría y la cuota mensual a pagar durante los próximos seis meses según los ingresos declarados.
La ARCA habilitó esta instancia tras subir un 14,28% los topes del monotributo, en línea con la inflación del segundo semestre de 2025. El esquema vigente desde febrero modifica facturación anual, cuotas y otros valores del régimen simplificado.
Solo debían recategorizarse quienes superaron o quedaron por debajo de los límites de su categoría; si no hubo cambios, el sistema mantiene la anterior automáticamente.
Qué pasa si no hice la recategorización del monotributo
No haber hecho la recategorización del monotributo genera efectos distintos según cada caso. Si correspondía descender de categoría y el contribuyente no realizó el trámite, no hay penalidades. Pero cuando debía subir de categoría y no lo hizo, la ARCA queda facultada para aplicar multas.
El organismo puede fijar sanciones de hasta el 50% del impuesto integrado y del aporte previsional. Además, con los datos de facturación y otros cruces de información, la ARCA puede recategorizar de oficio al monotributista y ubicarlo en la escala correcta desde marzo.
Para determinar la recategorización, se considera el momento en que se brindó el servicio, aun cuando la factura se haya emitido o cobrado después. También se analizan variables como el consumo eléctrico, la superficie afectada a la actividad y los alquileres vinculados al negocio.
Cuotas vigentes del monotributo
- Categoría A: $42.386,74
- Categoría B: $48.250,78
- Categoría C: $56.501,85 para servicios y $55.227,06 para venta de bienes.
- Categoría D: $72.414,10 (servicios); $70.661,26 (bienes).
- Categoría E: $102.537,97 (servicios); $92.658,35 (bienes).
- Categoría F: $129.045,32 (servicios); $111.198,27 (bienes).
- Categoría G: $197.108,23 (servicios); $135.918,34 (bienes).
- Categoría H: $447.346,93 (servicios); $272.063,40 (bienes).
- Categoría I: $824.802,26 (servicios); $406.512,05 (bienes).
- Categoría J: $999.007,65 (servicios); $497.059,41 (bienes).
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario