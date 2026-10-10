¿Argentina es un país caro en dólares? Un informe compara la Argentina con la región

El impacto desde la asunción del nuevo Gobierno

En una perspectiva histórica más amplia, el reporte confirma que la economía se encareció un 2,3% desde que asumió la gestión de Javier Milei. A su vez, el salto es notorio al comparar con enero de 2021, acumulando un encarecimiento total del 74,9%. Sin embargo, el nivel general sigue ubicándose un 1,7% por debajo del promedio latinoamericano, siendo más bajo que el de países como Uruguay, Costa Rica y México.