Fin de semana largo: las mejores fiestas gastronómicas en Buenos Aires y a cuáles podés ir con la SUBE
El fin de semana largo del 12 de octubre llega con degustaciones, asados y postres. La guía para viajar en transporte público o planear una escapada en auto.
El fin de semana largo del 12 de octubre concentra una de las ofertas culinarias más variadas del año en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires. Desde ferias francesas hasta las fiestas del queso y el asado, el abanico de propuestas abarca opciones accesibles mediante la SUBE y destinos para una escapada en ruta.
Las opciones en CABA: sabores internacionales y sin gluten a un viaje en SUBE
Dentro del territorio porteño, el fin de semana del 10 y 11 de octubre ofrece dos grandes polos gastronómicos de muy fácil acceso mediante la red de subtes y colectivos, utilizando únicamente la tarjeta SUBE para el transporte urbano:
- Sin TACC (La Rural): una feria de alimentos íntegramente libres de gluten con una amplia variedad de opciones seguras.
- Cómo llegar: se accede fácilmente con la SUBE tomando la Línea D de subte (estación Plaza Italia) o cualquiera de las múltiples líneas de colectivos que transitan por Avenida Santa Fe (12, 39, 41, 60, 68, 152).
- La Feria Francesa (Plaza Francia): el evento reúne croissants recién horneados, baguettes, éclairs, macarons, raclette y quesos al aire libre con música en vivo y clases de cocina.
- Cómo llegar: podés utilizar tu SUBE bajando en la estación Facultad de Derecho de la Línea H de subte, o mediante líneas de colectivo como la 17, 61, 62, 92, 93 o 130.
IMPORTANTE: Cambió el pronóstico del tiempo y la fecha del tormentón esperado se movió con la llegada del calor al AMBA
Escapadas cercanas: fiestas a un viaje en tren o colectivo con la SUBE
Para quienes buscan salir de la ciudad sin depender de un vehículo particular, varias localidades del Gran Buenos Aires y sus cercanías ofrecen festivales a los que se puede llegar utilizando el transporte público del AMBA:
- Fiesta de la Cerveza (Luján): del 9 al 11 de octubre, con entrada gratuita, más de 30 variedades de cerveza artesanal, patio gastronómico y música.
- Cómo llegar: se puede ir con la SUBE tomando el colectivo de la línea 57 desde Plaza Italia u Once, o combinando el Tren Sarmiento desde Once hasta Moreno, y de allí el ramal diésel Moreno-Mercedes hasta la estación Luján.
- Fiesta Regional del Jamón (Marcos Paz): el 10 y 11 de octubre, el evento gratuito ofrecerá jamón crudo local, patio cervecero y espectáculos.
- Cómo llegar: accesible con la SUBE mediante el Tren Sarmiento (ramal Merlo-Lobos bajando en Marcos Paz) o el Tren Belgrano Sur (ramal González Catán-Navarro). También llega la línea 136 de colectivos.
- Fiesta Tradicional de la Pastafrola (Olivera): el 11 de octubre en el predio A.R.A San Juan, con concursos, artesanos y gastronomía.
- Cómo llegar: con la tarjeta SUBE en el Tren Sarmiento (ramal Moreno-Mercedes), bajando directamente en la estación Olivera (una parada después de Luján).
Destinos en el interior bonaerense: viaje en auto o micro de larga distancia
Para los eventos más alejados, la tarjeta SUBE deja de tener validez para el traslado interurbano. En estos casos, se requiere viajar en automóvil particular, ómnibus de larga distancia o adquirir boletos anticipados de Trenes Argentinos (que no se abonan con SUBE):
- Festival del Queso (General Viamonte): el 10 y 11 de octubre, con el queso gouda como protagonista. Habrá visitas a tambos y clases de cocina. Se accede en auto por la Ruta Nacional 7.
- Isla Fest - Cerveza Artesanal (Tandil): del 10 al 12 de octubre en la Isla del Lago del Fuerte. Degustación de cervezas, food trucks y espectáculos. Ideal para ir en auto por la Ruta 3 y luego la 226, o en ómnibus directo.
- Posta de Sabores (Chascomús): 10 y 11 de octubre, con más de 60 stands, opciones veganas y clases de cocina a orillas de la laguna. Accesible en auto por Autovía 2 o mediante el tren de larga distancia a Mar del Plata (requiere compra previa de pasaje).
- Suipacha Gourmet (Suipacha): el 10 y 11, un encuentro centrado en maridajes de quesos y vinos bonaerenses con charlas de expertos como Pietro Zorba. Se llega por Ruta Nacional 5.
- Concurso de Asadores (General Madariaga): el 10 de octubre, un homenaje a la tradición gauchesca del asado al asador cruz. Se puede llegar en auto (Ruta 2 y luego Ruta 74) o tomar el tren que va a Pinamar (Divisadero).
- Fiesta del Cordero Alberdino (Leandro N. Alem): el 10 y 11, con competencia de asadores al asador y música. Viaje en auto por la Ruta Nacional 7.
El interior también celebrará el Festival Itinerante del Chocolate y el Alfajor en Camet Norte (10 y 11), la Fiesta del Mate y la Torta Frita en Tres Arroyos (10 y 11), y la Fiesta de la Comida Mediterránea en Cabildo (11 de octubre), todas opciones ideales para quienes se movilicen en vehículo por los principales corredores turísticos de la provincia.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario