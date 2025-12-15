Aseguran que baja la nafta: a cuánto disminuirá y a partir de cuándo

YPF, a través de su presidente y CEO, Horacio Marín, informó que la compañía implementará esta semana una reducción promedio del 2% en los precios de la nafta a nivel nacional. Esta determinación, explicó el ejecutivo, se enmarca en un proceso de “seguimiento diario” de las condiciones del mercado y se produce tras un periodo prolongado de aumentos que superaron la tasa de inflación.