Aseguran que baja la nafta: a cuánto disminuirá y a partir de cuándo
Horacio Marín, presidente de la empresa YPF, aseguró que la firma realizará una rebaja promedio en el precio de la nafta de todo el país.
YPF, a través de su presidente y CEO, Horacio Marín, informó que la compañía implementará esta semana una reducción promedio del 2% en los precios de la nafta a nivel nacional. Esta determinación, explicó el ejecutivo, se enmarca en un proceso de “seguimiento diario” de las condiciones del mercado y se produce tras un periodo prolongado de aumentos que superaron la tasa de inflación.
Marín detalló que la decisión es una respuesta directa a la dinámica de la oferta y la demanda que YPF monitorea constantemente: los precios se corrigen hacia abajo cuando las condiciones del mercado lo permiten, y se ajustan al alza cuando los costos se incrementan.
Sin embargo, la petrolera aclaró que el 2% es solo el promedio nacional. La magnitud de la rebaja no será idéntica en todo el territorio ni en cada estación de servicio. Los automovilistas deben tener en cuenta que la variación del precio final se establecerá de acuerdo con la región y el lugar de expendio.
"Todos los días un poquito, no en todos los lados iguales", sostuvo Marín al hablar del nuevo esquema de ajustes que busca ser más flexible.
El gasoil queda excluido de la rebaja
Es importante destacar que esta disminución solo se aplicará a las naftas (tanto en sus versiones súper como premium). El gasoil (diésel) no será parte de esta rebaja, ya que su cotización está determinada por variables distintas de costos y demanda, fuertemente influenciadas por los sectores de transporte y agroindustria.
En este sentido, Marín anticipó que el gasoil podría experimentar “ajustes diferenciados”, implicando tanto subas como bajas según el producto específico.
