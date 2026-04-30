Combustibles: suben los impuestos y hay incertidumbre por el precio de la nafta en surtidores

La actualización de estos montos, que ahora está bajo la órbita de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) —reemplazo de la ex AFIP—, se calcula según la evolución de la inflación medida por el INDEC. Con la firma de Javier Milei, Manuel Adorni y Luis Caputo, la normativa entra en vigencia este viernes, dejando a los usuarios a la espera de las nuevas pizarras de precios en las estaciones de todo el país.