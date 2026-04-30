Combustibles: suben los impuestos y hay incertidumbre por el precio de la nafta en surtidores
El Gobierno dispuso un incremento parcial de los impuestos. La medida entra en vigencia este viernes 1 de mayo.
A través del decreto 302/2026 publicado este jueves en el Boletín Oficial, el Gobierno Nacional dispuso una actualización en los tributos que gravan a los combustibles, por lo que hay incertidumbre en el impacto que pueda tener en surtidores de todo el país.
Si bien se aplicó una nueva postergación parcial para amortiguar el impacto, la medida establece subas concretas para mayo que generan dudas sobre cómo se trasladarán a los precios finales de venta al público.
Aunque el incremento impositivo para mayo se fijó en un 0,5%, existe incertidumbre en el sector sobre si las petroleras aplicarán un ajuste en los surtidores para compensar costos.
La actualización de estos montos, que ahora está bajo la órbita de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) —reemplazo de la ex AFIP—, se calcula según la evolución de la inflación medida por el INDEC. Con la firma de Javier Milei, Manuel Adorni y Luis Caputo, la normativa entra en vigencia este viernes, dejando a los usuarios a la espera de las nuevas pizarras de precios en las estaciones de todo el país.
Cuáles son los aumentos en los impuestos al combustible
A partir de este viernes 1 de mayo, se aplicarán incrementos en los tributos sobre las naftas y el gasoil:
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Naftas: El ajuste será de $10,398 en el impuesto a los combustibles líquidos y de $0,637 en el impuesto al dióxido de carbono.
Gasoil: Las subas serán de $9,269 (con un adicional diferencial de $5,019) y de $1,056 en el tributo ambiental.
A pesar de estas subas, el Ejecutivo decidió postergar hasta el 1 de junio de 2026 los incrementos remanentes correspondientes a las actualizaciones pendientes de 2024 y 2025. El objetivo oficial de este diferimiento es "administrar el impacto" sobre los precios y sostener un sendero fiscal que no afecte el crecimiento económico.
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