Aseguran que e Gobierno evalúa eliminar el Monotributo y modificar Ganancias

Régimen de Autónomos: Se evalúa elevar la base mínima de aportes, con una escala modificada que pasaría de la actual de $\$50.000-\$700.000$ a una de $\$100.000-\$500.000$ . Además, se habilitarían deducciones de gastos personales.

Impuesto a las Ganancias: Se planea un rediseño que unificaría el mínimo no imponible en torno a un salario promedio de $1,7 millones mensuales en 2025. Para la segunda mitad del año, un soltero sin hijos comenzaría a pagar Ganancias a partir de un salario bruto cercano a $2,84 millones. Este cambio incorporaría a unas 3 millones de personas al régimen de facturación, manteniendo la escala del 5% al 35%.