Jorge Macri anunció que la Ciudad emitirá bonos por U$S 600 millones
El jefe de Gobierno porteño indicó que estarán destinados a la recaudación de fondos para obras públicas y al pago de vencimientos.
El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, anunció hoy que el Ejecutivo porteño emitirá bonos por 600 millones de dólares que estarán destinados a la recaudación de fondos para obras públicas y al pago de vencimientos.
"Acabamos de anunciar que el martes que viene volvemos al mercado para levantar alrededor de 500 o 600 millones de dólares", anticipó el jefe de Gobierno porteño este jueves al exponer en la 31° Conferencia Industrial de la Unión Industrial Argentina (UIA), que se realizó en el Centro de Convenciones Buenos Aires.
El mandatario precisó que el objetivo es acceder 400 millones destinado a inversiones en infraestructura y obras públicas de la Ciudad, y otros 200 millones de dólares para “rolear” parte de la deuda, es decir, refinanciarla o extender el plazo de pago.
De acuerdo a información de Bloomberg, los bancos involucrados en la colocación serán Bank of America, JP Morgan, Deutsche Bank y Santander.
"La deuda de la Ciudad suele ser muy buscada porque es muy confiable y rankea como las mejores privadas de Argentina", aseguró Macri este jueves al exponer en la 31° Conferencia Industrial de la Unión Industrial Argentina (UIA), que se realizó en el Centro de Convenciones Buenos Aires.
“En la Ciudad estamos enviado un presupuesto equilibrado, sin déficit, con el menor nivel de endeudamiento de la historia desde que somos gobierno, tenemos menos de un mes de deuda”, aseguró. “Todo eso lo logramos sosteniendo una inversión para este año del 20% de nuestro presupuesto a inversiones de capital, de transformación, en transporte, siendo probablemente la obra de la línea F la más importante”, amplió al respecto.
Por otro lado, Macri consideró que “venimos de muchos años en los que el éxito del privado se perseguía” y “uno de los cambios culturales que se vuelven a instalar en Argentina es volver a festejarlo”.
"Es importante que al privado le vaya bien”, remarcó el jefe de Gobierno porteño.
La exposición de Jorge Macri se llevó a cabo en el evento de la central fabril, cuyo lema fue este año es “El futuro se produce hoy”. En otros oradores, contó previamente con la presencia del ministro de Economía, Luis Caputo.
