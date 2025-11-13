Jorge Macri anunció que la Ciudad emitirá bonos por U$S 600 millones

“En la Ciudad estamos enviado un presupuesto equilibrado, sin déficit, con el menor nivel de endeudamiento de la historia desde que somos gobierno, tenemos menos de un mes de deuda”, aseguró. “Todo eso lo logramos sosteniendo una inversión para este año del 20% de nuestro presupuesto a inversiones de capital, de transformación, en transporte, siendo probablemente la obra de la línea F la más importante”, amplió al respecto.

Por otro lado, Macri consideró que “venimos de muchos años en los que el éxito del privado se perseguía” y “uno de los cambios culturales que se vuelven a instalar en Argentina es volver a festejarlo”.

"Es importante que al privado le vaya bien”, remarcó el jefe de Gobierno porteño.

La exposición de Jorge Macri se llevó a cabo en el evento de la central fabril, cuyo lema fue este año es “El futuro se produce hoy”. En otros oradores, contó previamente con la presencia del ministro de Economía, Luis Caputo.