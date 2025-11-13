Se confirmó el bono navideño de ANSES: quiénes lo podrán cobrar y de cuánto será

Cómo sería el calendario de pagos de diciembre

El cronograma de pagos se mantendría sin modificaciones:

Comenzaría el 9 de diciembre para los DNI terminados en 0 y 1, y se extendería hasta el 23 de diciembre para quienes perciben haberes superiores al mínimo. En todos los casos, ANSES acreditaría el monto total (haber, aguinaldo y posible refuerzo) en una única fecha, según la terminación del documento.

Aunque la medida aún no fue oficializada, fuentes cercanas al organismo aseguran que la intención del Gobierno es mantener un acompañamiento económico adicional durante las fiestas, garantizando que los jubilados cuenten con un ingreso reforzado y el aguinaldo depositado antes de fin de año.