Se confirmó el bono navideño de ANSES: quiénes lo podrán cobrar y de cuánto será
El organismo dio a conocer los montos de sus programas para el duodécimo mes del año. Los detalles en la nota.
La Administración Nacional de la Seguridad Social(ANSES) ultima detalles antes de comenzar con el pago de sus programas correspondientes a diciembre. Además de los montos actualizados y el calendario de pagos, el organismo también anunció un bono destinado a jubilados y pensionados.
Si bien puede llamarse “bono navideño” por la época del año, en términos oficiales se trata de la continuidad del bono de refuerzo extraordinario que se paga desde hace varios meses. Su monto se encuentra en $70.000.
El Gobierno mantiene esta ayuda como un complemento directo al haber, distinto al aguinaldo o Sueldo Anual Complementario (SAC). Incluso, no se contempla en la cuenta de este último, ya que es un concepto aparte.
Quienes cobrarán el bono navideño
El refuerzo de fin de año no se paga a todos los jubilados, sino que está enfocado en los sectores de menores recursos, siguiendo la misma lógica aplicada durante todo el año. Lo percibirán los siguientes titulares:
- Jubilados con un salario mínimo.
- Beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y las Pensiones No Contributivas (PNC).
- Quienes tengan un haber superior al básico, pero su ingreso total quede por debajo del tope preestablecido por ANSES (esa diferencia se cubre con el bono).
El monto total que se recibirá con la suma del haber, el aguinaldo y el bono superará los $570.000 para los titulares de la mínima.
Cómo sería el calendario de pagos de diciembre
El cronograma de pagos se mantendría sin modificaciones:
Comenzaría el 9 de diciembre para los DNI terminados en 0 y 1, y se extendería hasta el 23 de diciembre para quienes perciben haberes superiores al mínimo. En todos los casos, ANSES acreditaría el monto total (haber, aguinaldo y posible refuerzo) en una única fecha, según la terminación del documento.
Aunque la medida aún no fue oficializada, fuentes cercanas al organismo aseguran que la intención del Gobierno es mantener un acompañamiento económico adicional durante las fiestas, garantizando que los jubilados cuenten con un ingreso reforzado y el aguinaldo depositado antes de fin de año.
