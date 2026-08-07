Alquileres: así votó cada senador el desalojo exprés de las familias inquilinas que arrastren una deuda

El gobierno de Javier Milei logró un triunfo con sabor agridulce en la madrugada de este viernes en el Senado al lograr la media sanción de los jirones que quedaron de su malogrado proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. Tras perder en el camino los capítulos que buscaban liberar la extranjerización de las tierras rurales, reformar la Ley Nacional de Manejo del Fuego y eliminar el Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap), el oficialismo logró la aprobación de la iniciativa en general con 37 votos a favor, 33 en contra y sin abstenciones. Así las familias que adeuden hasta dos meses el pago de los alquilers quedaron a un paso de ser sometidos a un proceso sumarísimo y desalojados de manera exprés.