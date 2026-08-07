Alquileres: así votó cada senador el desalojo exprés de las familias inquilinas que arrastren una deuda
Javier Milei avanza en su plan para el desalojo exprés, con un proceso sumarísimo, de las familias que se atrasen hasta dos meses en el pago de los alquileres.
El gobierno de Javier Milei logró un triunfo con sabor agridulce en la madrugada de este viernes en el Senado al lograr la media sanción de los jirones que quedaron de su malogrado proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. Tras perder en el camino los capítulos que buscaban liberar la extranjerización de las tierras rurales, reformar la Ley Nacional de Manejo del Fuego y eliminar el Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap), el oficialismo logró la aprobación de la iniciativa en general con 37 votos a favor, 33 en contra y sin abstenciones. Así las familias que adeuden hasta dos meses el pago de los alquilers quedaron a un paso de ser sometidos a un proceso sumarísimo y desalojados de manera exprés.
En un contexto de emergencia habitacional donde la mayoría de los trabajadores no puede acceder a la casa propia, de licuación de salarios y mientras miles de familias se tienen que endeudar para enfrentar gastos básicos como alimentos y el alquiler de una vivienda, el gobierno libertario apuesta ahora dejar en la calle a los inquilinos que se atrasen en el pago.
La polémica iniciativa obtuvo el respaldo de los senadores libertarios, macristas y radicales además de aliados de fuerzas provinciales.
Quiénes votaron a favor
- Maximiliano Abad (UCR - Buenos Aires).
- Bartolomé Esteban Abdala (La Libertad Avanza - San Luis).
- Romina María Almeida (La Libertad Avanza - Entre Ríos).
- Carmen Silvia Alvarez Rivero (La Libertad Avanza - Córdoba).
- Carlos Omar Arce (Frente Renovador de la Concordia Social - Misiones).
- Ivanna Marcela Arrascaeta (La Libertad Avanza - San Luis).
- Ezequiel Atauche (La Libertad Avanza - Jujuy).
- Vilma Facunda Bedia (La Libertad Avanza - Jujuy).
- Joaquín Alberto Benegas Lynch (La Libertad Avanza - Entre Ríos).
- Patricia Bullrich (La Libertad Avanza - Ciudad Autónoma de Buenos Aires).
- Mario Pablo Cervi (La Libertad Avanza - Neuquén).
- Agustín Coto (La Libertad Avanza - Tierra del Fuego).
- Andrea Marcela Cristina (Frente PRO - Chubut).
- Carlos Mauricio Espínola (Provincias Unidas - Corrientes).
- Enzo Paolo Fullone (La Libertad Avanza - Río Negro).
- Eduardo Horacio Galaretto (UCR - Santa Fe).
- Juan Cruz Godoy (La Libertad Avanza - Chaco).
- Enrique Martín Goerling Lara (Frente PRO - Misiones).
- Gonzalo Guzmán Coraita (La Libertad Avanza - Salta).
- María Victória Huala (Frente PRO - La Pampa).
- Luis Alfredo Juez (La Libertad Avanza - Córdoba).
- Mariana Juri (UCR - Mendoza).
- Daniel Ricardo Kroneberger (UCR - La Pampa).
- Carolina Losada (UCR - Santa Fe).
- Nadia Judith Márquez (La Libertad Avanza - Neuquén).
- Belén Monte de Oca (La Libertad Avanza - Tierra del Fuego).
- Agustín Aníbal Monteverde (La Libertad Avanza - Ciudad Autónoma de Buenos Aires).
- Bruno Antonio Olivera Lucero (La Libertad Avanza - San Juan).
- María Emilia Orozco (La Libertad Avanza - Salta).
- Juan Carlos Pagotto (La Libertad Avanza - La Rioja).
- Francisco Manuel Paoltroni (La Libertad Avanza - Formosa).
- Sonia Elizabeth Rojas Decut (Frente Renovador de la Concordia Social - Misiones).
- Silvana Lorena Schneider (UCR - Chaco).
- Rodolfo Alejandro Suárez (UCR - Mendoza).
- Edith Elizabeth Terenzi (Despierta Chubut).
- Mercedes Gabriela Valenzuela (UCR - Corrientes).
- Eduardo Alejandro Vischi (UCR - Corrientes).
Quiénes votaron en contra
- Guillermo Eduardo Andrada (Convicción Federal - Catamarca).
- Beatriz Luisa Ávila (Independencia - Tucumán).
- Adán Humberto Bahl (Justicialista - Entre Ríos).
- Daniel Pablo Bensusán (Justicialista - La Pampa).
- Jorge Milton Capitanich (Justicialista - Chaco).
- José María Carambia (Movere por Santa Cruz).
- Lucía Benigna Corpacci (Justicialista - Catamarca).
- Julieta Corroza (La Neuquinidad).
- Eduardo Enrique De Pedro (Justicialista - Buenos Aires).
- Juliana Di Tullio (Justicialista - Buenos Aires).
- Natalia Elena Gadano (Movere por Santa Cruz).
- María Celeste Giménez Navarro (Justicialista - San Juan).
- María Teresa Margarita González (Justicialista - Formosa).
- Alicia Margarita Antonia Kirchner (Justicialista - Santa Cruz).
- Marcelo Néstor Lewandowski (Justicialista - Santa Fe).
- Carlos Alberto Linares (Justicialista - Chubut).
- Cándida Cristina López (Justicialista - Tierra del Fuego).
- María Florencia López (Justicialista - La Rioja).
- Juan Luis Manzur (Justicialista - Tucumán).
- Ana Inés Marks (Justicialista - Río Negro).
- José Miguel Ángel Mayans (Justicialista - Formosa).
- Sandra Mariela Mendoza (Convicción Federal - Tucumán).
- María Carolina Moisés (Convicción Federal - Jujuy).
- Elia Esther Del Carmen Moreno (Frente Cívico por Santiago).
- José Emilio Neder (Justicialista - Santiago del Estero).
- Mariano Recalde (Justicialista - Ciudad Autónoma de Buenos Aires).
- Jesús Fernando Rejal (Justicia Social Federal - La Rioja).
- Flavia Royón (Primero los Salteños).
- Fernando Aldo Salino (Justicia Social Federal - San Luis).
- Martín Ignacio Soria (Justicialista - Río Negro).
- Sergio Mauricio Uñac (Justicialista - San Juan).
- Alejandra María Vigo (Provincias Unidas - Córdoba).
- Gerardo Zamora (Frente Cívico por Santiago).
Acta de la votación en general:
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