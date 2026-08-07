Oscar Zago liquidó a Federico Sturzenegger: "por lo bajo todos te dicen que lo quieren tirar por la ventana"
La ley que habilita los desalojos exprés pasó a Diputados y Zago criticó a Federico Sturzenegger: "manda cada papanata, se cree que somos títeres o estúpidos".
El Senado aprobó en la madrugada de este viernes, con la anuencia del PRO y laUCR, los jirones que quedaron del polémico proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada que fue perdiendo, paso a paso, varios de sus capítulos más controvertidos por el fuerte rechazo popular. En ese camino, la iniciativa ideada por el ministro de Desregulación y Modernización del Estado Federico Sturzenegger, perdió los capítulos que habilitaba la extranjerización de las tierras rurarles sin límites; la reforma de la Ley Nacional de Manejo del Fuego y la eliminación del Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap).
Sí quedó en pie, entre otras cosas, la idea de instaurar desalojos exprés por medio de juicios sumarísimos a las familias que se atrasen con al menos dos meses en el pago del alquiler. Se trata de un proyecto más que polémico que promete tensionar el debate en Diputados y de hecho ya se comenzaron a escucharse voces muy críticas, incluso entre los propios aliados de la Casa Rosada.
Por caso, Oscar Zago disparó con munición gruesa este viernes contra el ministrop Sturzenegger al tiempo que realizó un muy crítico diagnóstico sobre la marcha del plan económico del presidente Javier Milei y de su ministro Luis Caputo.
En diálogo con Radio 750, el diputado por el MID y expresidente de bancada de La Libertad Avanza aseguró que en el Gobierno cada vez son más que expresan su malestar por los proyectos que llevan la firma de Sturzenegger.
“No está bien la cosa. Hoy miras San Cayetano y te das cuenta de que no está bien la cosa. Hay mucha gente que va a pedir por trabajo. Es un tema preocupante”, admitió Zago y aseguró que "me va a gustar que cada día de agosto, que es el tema de San Cayetano, la Iglesia esté para otra cosa y no para la falta de trabajo. Es una preocupación”.
Consultado sobre si se siente responsable por la llegada de Milei a la Casa Rosada admitió que "en parte sí. Hay que hacerse cargo. Todos cometemos errores. Si no los reconocemos… yo no podría mirar a la cara a nadie y decir que no tengo nada que ver y que entré por la ventana”.
Y luegó disparó: "no me quiero poner en el lugar del monstruo del ministro que manda cada papanata. El que nos tiene acostumbrados a mandar cosas porque se cree que somos títeres. O que somos estúpidos. Esto es un tire y afloje, pero que no nos tome de tontos. Manda cosas que son imposibles de tocar. Y que están en contra. Yo escucho muchos medios diciendo lo que están mandando, pero, ¿estás a favor o en contra?".
“Porque después yo no me quiero arrepentir en unos años. Todo el verso que hacen algunos dirigentes sobre las circunstancias. La realidad del momento de hoy le puede cagar la vida a millones de argentinos, entonces no jodamos”, afirmó sobre los proyectos que impulsa el gobierno libertario y setenció: "yo creo que Sturzenegger convenció en algún discurso a parte del Gobierno. Y vos con quien hablas, por abajo, te dicen que todos lo quieren tirar por la ventana, pero nadie se anima. Acá pasa lo mismo (que pasó con Manuel Adorni). Dicen mirá lo que mandó este pedazo. Pero no se hacen cargo, no se lo dicen. El miedo es el que gana. Es increíble".
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