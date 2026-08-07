Oscar Zago liquidó a Federico Sturzenegger: "por lo bajo todos te dicen que lo quieren tirar por la ventana"

Consultado sobre si se siente responsable por la llegada de Milei a la Casa Rosada admitió que "en parte sí. Hay que hacerse cargo. Todos cometemos errores. Si no los reconocemos… yo no podría mirar a la cara a nadie y decir que no tengo nada que ver y que entré por la ventana”.

Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado, en el Gobierno nacional.

Y luegó disparó: "no me quiero poner en el lugar del monstruo del ministro que manda cada papanata. El que nos tiene acostumbrados a mandar cosas porque se cree que somos títeres. O que somos estúpidos. Esto es un tire y afloje, pero que no nos tome de tontos. Manda cosas que son imposibles de tocar. Y que están en contra. Yo escucho muchos medios diciendo lo que están mandando, pero, ¿estás a favor o en contra?".

“Porque después yo no me quiero arrepentir en unos años. Todo el verso que hacen algunos dirigentes sobre las circunstancias. La realidad del momento de hoy le puede cagar la vida a millones de argentinos, entonces no jodamos”, afirmó sobre los proyectos que impulsa el gobierno libertario y setenció: "yo creo que Sturzenegger convenció en algún discurso a parte del Gobierno. Y vos con quien hablas, por abajo, te dicen que todos lo quieren tirar por la ventana, pero nadie se anima. Acá pasa lo mismo (que pasó con Manuel Adorni). Dicen mirá lo que mandó este pedazo. Pero no se hacen cargo, no se lo dicen. El miedo es el que gana. Es increíble".