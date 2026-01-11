ARCA: de cuánto será el tope de facturación anual para los monotributistas
ARCA informó el valor de la cuota de enero y volvió a detallar los topes de ingresos anuales que aplican a cada categoría vigente.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) volvió a poner sobre la mesa los límites de facturación del monotributo que se mantienen vigentes hasta la próxima recategorización y detalló cuánto debe pagar cada contribuyente según su categoría.
El monotributo funciona como un régimen simplificado que concentra en un solo pago el Impuesto Integrado, los aportes jubilatorios y la contribución a la obra social.
De esta manera, reemplaza a IVA y Ganancias y está pensado para personas humanas que desarrollan actividades económicas de escala baja o mediana, una especie de combo fiscal que busca ordenar números sin volverse un dolor de cabeza.
Escalas vigentes del monotributo
Hasta la próxima recategorización del monotributo, prevista para febrero de 2026, continúan vigentes los límites de facturación anual que determinan en qué categoría debe ubicarse cada contribuyente.
Revisar estos montos es clave para mantenerse dentro del régimen y evitar desajustes al momento de actualizar datos ante ARCA. Los topes de ingresos anuales por categoría del monotributo son los siguientes:
- Categoría A con un límite de facturación de 8.992.597,87 pesos
- Categoría B hasta 13.175.201,52 pesos
- Categoría C con ingresos de hasta 18.473.166,15 pesos
- Categoría D con un tope de 22.934.610,05 pesos
- Categoría E hasta 26.977.793,60 pesos
- Categoría F con un máximo de 33.809.379,57 pesos
- Categoría G hasta 40.431.835,35 pesos
- Categoría H con un límite de 61.344.853,64 pesos
- Categoría I hasta 68.664.410,05 pesos
- Categoría J con ingresos anuales de hasta 78.632.948,76 pesos
- Categoría K con un tope de 94.805.682,90 pesos
Estos valores sirven como referencia central para definir la categoría correcta dentro del monotributo hasta la próxima recategorización.
Lo que debe pagar cada monotributista
Dentro del monotributo, la cuota mensual a pagar a ARCA varía según la categoría y si la actividad es de servicios o comercio. Estos son los montos vigentes por mes:
- Categoría A $37.085,74
- Categoría B $42.216,41
- Categoría C servicios $49.435,58 comercio $48.320,22
- Categoría D servicios $63.357,80 comercio $61.824,18
- Categoría E servicios $89.714,31 comercio $81.070,26
- Categoría F servicios $112.906,59 comercio $97.291,54
- Categoría G servicios $172.457,38 comercio $118.920,05
- Categoría H servicios $391.400,62 comercio $238.038,48
- Categoría I servicios $721.650,46 comercio $355.672,64
- Categoría J servicios $874.069,29 comercio $434.895,92
- Categoría K servicios $1.208.890,60 comercio $525.732,01
