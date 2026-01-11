ARCA: de cuánto será el tope de facturación anual para los monotributistas

Categoría A con un límite de facturación de 8.992.597,87 pesos

Categoría B hasta 13.175.201,52 pesos

Categoría C con ingresos de hasta 18.473.166,15 pesos

Categoría D con un tope de 22.934.610,05 pesos

Categoría E hasta 26.977.793,60 pesos

Categoría F con un máximo de 33.809.379,57 pesos

Categoría G hasta 40.431.835,35 pesos

Categoría H con un límite de 61.344.853,64 pesos

Categoría I hasta 68.664.410,05 pesos

Categoría J con ingresos anuales de hasta 78.632.948,76 pesos

Categoría K con un tope de 94.805.682,90 pesos

Estos valores sirven como referencia central para definir la categoría correcta dentro del monotributo hasta la próxima recategorización.

Lo que debe pagar cada monotributista

Dentro del monotributo, la cuota mensual a pagar a ARCA varía según la categoría y si la actividad es de servicios o comercio. Estos son los montos vigentes por mes: