Tras 11 años de espera, Diego Mesaglio recibió la noticia que puede cambiarle la vida

diego mesaglio chiquititas 1

El dolor lo llevó a usarlo de manera excesiva, vaciando el envase en pocas horas, cuando en realidad debía aplicarse una gota cada doce horas. La combinación del alcohol residual y el abuso de anestesia terminó quemándole la córnea. Desde entonces comenzó un extenso peregrinar médico en el Hospital de Clínicas, donde fue sometido a múltiples intervenciones quirúrgicas en un intento por salvar el ojo. A lo largo del proceso, su visión fue deteriorándose progresivamente hasta casi desaparecer.

El momento más crítico llegó tras siete cirugías, cuando sufrió una infección extremadamente grave. Según explicó, se trató de una de las más peligrosas que puede afectar al ser humano, ya que el virus puede propagarse rápidamente hacia el cerebro. Durante seis meses, el objetivo principal de los médicos fue erradicar la infección, dejando de lado cualquier expectativa de recuperación visual.