Aumento de ANSES: la entidad activa un nuevo incremento para jubilados desde el 10 de agosto
El organismo planea abonar estos beneficios durante el octavo mes del año. Conocé todos los detalles en la nota.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que en agosto de 2026 las jubilaciones y pensiones van a volver a recibir un aumento, en línea con la fórmula de movilidad vigente que toma como referencia el dato de la inflación de dos meses atrás del INDEC.
Además del incremento del 1,9%, se le suma el bono extraordinario de $70.000 para quienes cobran la mínima.
Cuánto cobran los jubilados en agosto
Desde agosto, los valores principales del sistema previsional quedan así:
- Jubilación mínima: $419.775,93
- Jubilación máxima: $2.824.694,49
- PUAM: $335.820,74
- Prestación Básica Universal (PUAM): $192.028,32.
Cómo se actualizan los aumentos de las jubilaciones
Las jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares se actualizan todos los meses según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás.
Para agosto, la movilidad fue del 1,89%, porcentaje que también impactó en AUH, la Asignación Familiar por Hijo y el resto de las prestaciones que paga la Anses.
Cuándo cobran los jubilados de la Anses en agosto
Jubilados con haberes mínimos
- DNI terminados en 0: 10 de agosto
- DNI terminados en 1: 11 de agosto
- DNI terminados en 2: 12 de agosto
- DNI terminados en 3: 13 de agosto
- DNI terminados en 4: 14 de agosto
- DNI terminados en 5: 18 de agosto
- DNI terminados en 6: 19 de agosto
- DNI terminados en 7: 20 de agosto
- DNI terminados en 8: 21 de agosto
- DNI terminados en 9: 24 de agosto
Jubilados con haberes superiores a la mínima
- DNI terminados en 0 y 1: 25 de agosto
- DNI terminados en 2 y 3: 26 de agosto
- DNI terminados en 4 y 5: 27 de agosto
- DNI terminados en 6 y 7: 28 de agosto
- DNI terminados en 8 y 9: 31 de agosto
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