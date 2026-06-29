Asignaciones familiares actualizadas: cuánto cobran los beneficiarios de SUAF y AUH en julio 2026
El organismo planea abonar estos beneficios durante el séptimo mes del año. Conocé todos los detalles en la nota.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que en julio de 2026 las jubilaciones y pensiones van a volver a recibir un aumento, en línea con la fórmula de movilidad vigente que toma como referencia el dato de la inflación de dos meses atrás del INDEC.
Además del incremento del 2,3%, también se va a pagar medio aguinaldo correspondiente al primer semestre del año. Al aumento mensual, se le suma el bono extraordinario de $70.000 para quienes cobran la mínima.
Cuánto cobra la AUH en julio
La Asignación Universal por Hijo (AUH) ascenderá a $147.600 en julio. Sin embargo, al igual que todos los meses, el organismo retendrá el 20%, por lo que se cobrará un total de $118.079 hasta que se presenten los documentos necesarios para acceder al monto completo. Por su parte, la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad será de $481.537.
Cuánto llegan las asignaciones familiares en julio
Los beneficiarios del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) cobrarán montos que varían según los ingresos del grupo familiar. Para quienes integran el primer rango de ingresos, la asignación por hijo será de $74.032,19, mientras que el valor desciende de manera escalonada hasta los $15.585,03 para los hogares con mayores ingresos dentro de los límites establecidos por Anses. En el caso de la asignación por hijo con discapacidad, los montos van desde $241.040,29 hasta $107.620,13, dependiendo del nivel de ingresos familiares.
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