Asignaciones familiares actualizadas: cuánto cobran los beneficiarios de SUAF y AUH en julio 2026

Cuánto llegan las asignaciones familiares en julio

Los beneficiarios del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) cobrarán montos que varían según los ingresos del grupo familiar. Para quienes integran el primer rango de ingresos, la asignación por hijo será de $74.032,19, mientras que el valor desciende de manera escalonada hasta los $15.585,03 para los hogares con mayores ingresos dentro de los límites establecidos por Anses. En el caso de la asignación por hijo con discapacidad, los montos van desde $241.040,29 hasta $107.620,13, dependiendo del nivel de ingresos familiares.