Refuerzo de ingresos: el Gobierno confirmó un bono ANSES de $70.000 para jubilados en julio

Titulares de prestaciones contributivas previsionales a cargo de ANSES que perciban el haber mínimo.

a cargo de que perciban el haber mínimo. Beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) .

. Titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) por vejez, invalidez y madres de siete hijos o más, así como pensiones graciables.

Cómo se calcula el bono de $70.000 de ANSES según los haberes de julio 2026

El diseño del decreto establece que el bono extraordinario previsional operará de forma escalonada, para evitar desfasajes en la pirámide de ingresos de ANSES; quienes perciban una suma igual o inferior al haber mínimo previsional garantizado recibirán el monto completo de $70.000.

Para aquellos jubilados y pensionados que superen el piso mínimo por la acumulación de sus prestaciones vigentes, el importe del refuerzo será proporcional. En estos casos, el beneficio otorgado por ANSES equivaldrá a la suma necesaria para alcanzar el tope resultante de la adición del haber mínimo y el bono máximo previsto.

En los casos de pensiones con múltiples copartícipes, estos serán considerados como un único titular a los fines de la liquidación financiera.