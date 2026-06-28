Refuerzo de ingresos: el Gobierno confirmó un bono ANSES de $70.000 para jubilados en julio
El organismo planea abonar estos beneficios durante el séptimo mes del año. Conocé todos los detalles en la nota.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que en junio de 2026 las jubilaciones y pensiones van a volver a recibir un aumento, en línea con la fórmula de movilidad vigente que toma como referencia el dato de la inflación de dos meses atrás del INDEC.
Además del incremento del 2,6%, también se va a pagar medio aguinaldo correspondiente al primer semestre del año. Al aumento mensual, se le suma el bono extraordinario de $70.000 para quienes cobran la mínima.
Quiénes cobrarán el bono extraordinario previsional en julio 2026
La normativa delimita de manera precisa el universo de beneficiarios que tendrán derecho a percibir el refuerzo de $70.000 en el próximo calendario de pagos de ANSES. El objetivo de la medida es sostener los ingresos de los sectores con menores recursos, que forman parte del sistema previsional integrado.
De acuerdo con el texto oficial, el beneficio alcanzará a:
- Titulares de prestaciones contributivas previsionales a cargo de ANSES que perciban el haber mínimo.
- Beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).
- Titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) por vejez, invalidez y madres de siete hijos o más, así como pensiones graciables.
Cómo se calcula el bono de $70.000 de ANSES según los haberes de julio 2026
El diseño del decreto establece que el bono extraordinario previsional operará de forma escalonada, para evitar desfasajes en la pirámide de ingresos de ANSES; quienes perciban una suma igual o inferior al haber mínimo previsional garantizado recibirán el monto completo de $70.000.
Para aquellos jubilados y pensionados que superen el piso mínimo por la acumulación de sus prestaciones vigentes, el importe del refuerzo será proporcional. En estos casos, el beneficio otorgado por ANSES equivaldrá a la suma necesaria para alcanzar el tope resultante de la adición del haber mínimo y el bono máximo previsto.
En los casos de pensiones con múltiples copartícipes, estos serán considerados como un único titular a los fines de la liquidación financiera.
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