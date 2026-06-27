Asignaciones Familiares actualizadas: quiénes dejarán de cobrar el beneficio del SUAF de ANSES en julio 2026

A partir de julio de 2026, los nuevos valores que deberán tener en cuenta los beneficiarios serán:

Ingreso máximo por integrante del grupo familiar: $3.034.844.

$3.034.844. Ingreso máximo familiar total: $6.069.688.

$6.069.688. Aumento aplicado: 2,15%.

Con estos cambios, si alguno de los integrantes supera el límite individual permitido o si la suma de los ingresos del hogar supera el máximo establecido, la familia podría perder automáticamente el acceso al beneficio del SUAF. Por eso, es importante revisar los nuevos topes de ingresos de ANSES antes de continuar con el cobro de las prestaciones.

Quiénes dejarán de cobrar las asignaciones y quiénes las pueden cobrar

Para definir quiénes pueden continuar dentro del SUAF, ANSES considera los ingresos brutos de cada integrante del grupo familiar. Es decir, el organismo toma en cuenta los montos antes de aplicar descuentos correspondientes a aportes, impuestos u otros conceptos.

Desde julio de 2026, algunas familias podrían quedar fuera del sistema de Asignaciones Familiares si se encuentran dentro de estas situaciones:

Uno de los integrantes supera los $3.034.844 de ingreso mensual.

El ingreso total del grupo familiar supera los $6.069.688 por mes.

En cualquiera de estos escenarios, ANSES podrá suspender de manera automática el pago del beneficio, ya que se superarían los nuevos límites de ingresos del SUAF establecidos para acceder a la prestación.

Cuánto se cobrará en julio de 2026

Luego de la actualización del 2,15%, ANSES definió los nuevos valores correspondientes al SUAF para las distintas Asignaciones Familiares que comenzarán a aplicarse desde julio de 2026.

Los principales montos quedarán de la siguiente manera:

Asignación por hijo (primer rango): $74.033.

$74.033. Asignación por hijo con discapacidad (primer rango): $241.041.

$241.041. Asignación prenatal: $74.033.

$74.033. Asignación por nacimiento: $86.295.

$86.295. Asignación por adopción: $515.930.

$515.930. Asignación por matrimonio: $129.209.

$129.209. Asignación por cónyuge: $17.964.

Los importes actualizados serán confirmados por ANSES junto con el calendario de pagos de julio, momento en el que también comenzarán a aplicarse los nuevos topes de ingresos del SUAF para determinar quiénes continúan dentro del beneficio.