Asignaciones Familiares actualizadas: quiénes dejarán de cobrar el beneficio del SUAF de ANSES en julio 2026
ANSES actualizó los topes de ingresos del SUAF con un aumento del 2,15%. El cambio alcanza a trabajadores, monotributistas, jubilados y pensionados.
La ANSES anunció una nueva modificación en los parámetros de ingresos del SUAF, el sistema destinado al pago de Asignaciones Familiares, que entrará en vigencia a partir de julio de 2026. La actualización contempla una suba del 2,15%, calculada según la variación de la inflación registrada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos.
El cambio tendrá impacto tanto en las condiciones para acceder al beneficio como en la continuidad de quienes ya reciben la prestación.
Con los nuevos valores definidos por el organismo, algunos grupos familiares deberán revisar su situación, ya que quienes superen los topes de ingresos establecidos por ANSES podrían dejar de cumplir los requisitos del SUAF y quedar fuera del sistema de manera automática.
Nuevos topes de ingresos para cobrar SUAF
La modificación anunciada por ANSES para el SUAF se aplica bajo el marco de la Ley 27.160, normativa que establece la actualización periódica de los montos y los límites de ingresos para acceder a las Asignaciones Familiares. A su vez, el Decreto 274/2024 definió que los ajustes deben calcularse según la evolución mensual del Índice de Precios al Consumidor (IPC).
A partir de julio de 2026, los nuevos valores que deberán tener en cuenta los beneficiarios serán:
- Ingreso máximo por integrante del grupo familiar: $3.034.844.
- Ingreso máximo familiar total: $6.069.688.
- Aumento aplicado: 2,15%.
Con estos cambios, si alguno de los integrantes supera el límite individual permitido o si la suma de los ingresos del hogar supera el máximo establecido, la familia podría perder automáticamente el acceso al beneficio del SUAF. Por eso, es importante revisar los nuevos topes de ingresos de ANSES antes de continuar con el cobro de las prestaciones.
Quiénes dejarán de cobrar las asignaciones y quiénes las pueden cobrar
Para definir quiénes pueden continuar dentro del SUAF, ANSES considera los ingresos brutos de cada integrante del grupo familiar. Es decir, el organismo toma en cuenta los montos antes de aplicar descuentos correspondientes a aportes, impuestos u otros conceptos.
Desde julio de 2026, algunas familias podrían quedar fuera del sistema de Asignaciones Familiares si se encuentran dentro de estas situaciones:
- Uno de los integrantes supera los $3.034.844 de ingreso mensual.
- El ingreso total del grupo familiar supera los $6.069.688 por mes.
En cualquiera de estos escenarios, ANSES podrá suspender de manera automática el pago del beneficio, ya que se superarían los nuevos límites de ingresos del SUAF establecidos para acceder a la prestación.
Cuánto se cobrará en julio de 2026
Luego de la actualización del 2,15%, ANSES definió los nuevos valores correspondientes al SUAF para las distintas Asignaciones Familiares que comenzarán a aplicarse desde julio de 2026.
Los principales montos quedarán de la siguiente manera:
- Asignación por hijo (primer rango): $74.033.
- Asignación por hijo con discapacidad (primer rango): $241.041.
- Asignación prenatal: $74.033.
- Asignación por nacimiento: $86.295.
- Asignación por adopción: $515.930.
- Asignación por matrimonio: $129.209.
- Asignación por cónyuge: $17.964.
Los importes actualizados serán confirmados por ANSES junto con el calendario de pagos de julio, momento en el que también comenzarán a aplicarse los nuevos topes de ingresos del SUAF para determinar quiénes continúan dentro del beneficio.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario