El extra para trabajadores: quiénes pueden solicitar una ayuda económica de ANSES
El organismo planea abonar estos beneficios durante el séptimo mes del año. Conocé todos los detalles en la nota.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que en julio de 2026 las jubilaciones y pensiones van a volver a recibir un aumento, en línea con la fórmula de movilidad vigente que toma como referencia el dato de la inflación de dos meses atrás del INDEC.
Además del incremento del 2,3%, también se va a pagar medio aguinaldo correspondiente al primer semestre del año. Al aumento mensual, se le suma el bono extraordinario de $70.000 para quienes cobran la mínima.
Quiénes pueden cobrar la Asignación Familiar por Hijo y requisitos
- Trabajadores en relación de dependencia
- Monotributistas
- Trabajadores rurales y de temporada
- Beneficiarios de la Prestación por Desempleo
- Jubilados y pensionados
- Titulares de Pensiones No Contributivas por Invalidez
- Veteranos de Guerra que cobran pensión honorífica
Requisitos
- Tener los datos personales y familiares actualizados en Mi Anses
- Informar un medio de cobro
- Tener hijos menores de 18 años y solteros
- En caso de discapacidad, no hay límite de edad
- Residir en la Argentina
Montos vigentes
- Asignación por Hijo: hasta $72.474 por hijo
- Asignación por Hijo con Discapacidad: hasta $235.967
- Tope de ingreso del grupo familiar: $5.941.936
- Tope individual por integrante: $2.970.968
Cómo hacer el trámite
- Ingresar a Mi Anses en: https://www.anses.gob.ar/mi-anses
- Verificar los datos personales y del grupo familiar
- Actualizar el medio de cobro si es necesario
- Presentar la documentación faltante en una oficina de Anses si corresponde.
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