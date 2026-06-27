 Cuál es el trámite obligatorio que exige ARCA para el Monotributo en julio 2026

Por otro lado, quienes comenzaron a formar parte del Monotributo durante los últimos seis meses o mantienen los mismos parámetros sin modificaciones no tendrán que realizar la actualización y podrán continuar en su situación actual.

Nuevas escalas y cuotas más altas

La nueva actualización del Monotributo y ARCA no solo modifica las categorías, sino que también eleva los límites de facturación anual y los valores de las cuotas que deben abonar los contribuyentes.

Pareja endeudada por el monotributo de ARCA Pareja endeudada por el monotributo de ARCA

Dentro del esquema vigente, la categoría A amplía el tope de ingresos permitidos por año a más de $12 millones, mientras que el pago mensual asciende por encima de los $49.000.

En el otro extremo del régimen simplificado, las categorías más elevadas, como la K, cuentan con topes que superan los $127 millones anuales de facturación. Estos límites alcanzan tanto a quienes brindan servicios como a quienes se dedican a la venta de bienes.

Qué revisar antes de iniciar el trámite

De cara a la recategorización del Monotributo, especialistas aconsejan revisar con anticipación distintos datos que pueden influir en la situación fiscal de cada contribuyente. Entre ellos se encuentran la facturación acumulada, los movimientos de cuentas bancarias, las transferencias recibidas en billeteras virtuales y la información declarada ante ARCA.

También recomiendan comprobar que el domicilio fiscal electrónico y los datos personales de contacto estén correctamente actualizados. Mantener esta información al día permite evitar demoras, notificaciones pendientes o posibles inconvenientes durante el trámite obligatorio.