Cuál es el trámite obligatorio que exige ARCA para el Monotributo en julio 2026
Monotributo y ARCA establecieron una fecha clave: los contribuyentes deberán revisar su categoría para evitar inconvenientes fiscales.
Miles de contribuyentes alcanzados por el Monotributo y ARCA tendrán que realizar próximamente uno de los procedimientos clave del régimen simplificado: la recategorización semestral.
Este trámite estará disponible hasta el 5 de agosto y servirá para definir si cada persona continúa en la misma categoría o debe modificarla según los cambios en su actividad económica.
El análisis se realiza tomando en cuenta distintos factores como los ingresos anuales, los gastos registrados, consumos y otros parámetros declarados durante los últimos 12 meses. Para establecer la nueva situación fiscal, se aplican las escalas del Monotributo actualizadas por inflación, por lo que algunos contribuyentes podrían subir o bajar de categoría.
Un trámite obligatorio para evitar inconvenientes
La recategorización del Monotributo resulta obligatoria para aquellos contribuyentes que hayan tenido variaciones en sus datos fiscales. En este proceso, los monotributistas deben revisar sus ingresos brutos acumulados, el gasto en energía eléctrica, los alquileres vinculados a la actividad y la cantidad de metros cuadrados utilizados para determinar si corresponde mantener o modificar su categoría.
No completar el trámite cuando corresponde puede generar consecuencias ante ARCA, como controles, una posible recategorización automática por parte del organismo o ajustes posteriores en los montos y obligaciones a cumplir.
Por otro lado, quienes comenzaron a formar parte del Monotributo durante los últimos seis meses o mantienen los mismos parámetros sin modificaciones no tendrán que realizar la actualización y podrán continuar en su situación actual.
Nuevas escalas y cuotas más altas
La nueva actualización del Monotributo y ARCA no solo modifica las categorías, sino que también eleva los límites de facturación anual y los valores de las cuotas que deben abonar los contribuyentes.
Dentro del esquema vigente, la categoría A amplía el tope de ingresos permitidos por año a más de $12 millones, mientras que el pago mensual asciende por encima de los $49.000.
En el otro extremo del régimen simplificado, las categorías más elevadas, como la K, cuentan con topes que superan los $127 millones anuales de facturación. Estos límites alcanzan tanto a quienes brindan servicios como a quienes se dedican a la venta de bienes.
Qué revisar antes de iniciar el trámite
De cara a la recategorización del Monotributo, especialistas aconsejan revisar con anticipación distintos datos que pueden influir en la situación fiscal de cada contribuyente. Entre ellos se encuentran la facturación acumulada, los movimientos de cuentas bancarias, las transferencias recibidas en billeteras virtuales y la información declarada ante ARCA.
También recomiendan comprobar que el domicilio fiscal electrónico y los datos personales de contacto estén correctamente actualizados. Mantener esta información al día permite evitar demoras, notificaciones pendientes o posibles inconvenientes durante el trámite obligatorio.
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