Asistencia de ANSES: quiénes pueden cobrar el beneficio de $85.000
El organismo abona un monto por cada hijo escolarizado. Conocé los topes de ingresos familiares y los requisitos que te pueden dejar afuera de esta ayuda.
La Ayuda Escolar Anual es un respaldo económico de $85.000 que la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) entrega una vez al año para acompañar a los estudiantes en la vuelta a clases. Este pago está destinado a familias que reciben asignaciones familiares o universales, con el fin de facilitar la compra de útiles, guardapolvos y calzado.
Para recibir el monto, es fundamental realizar el trámite de acreditación de escolaridad, ya que el depósito no es automático y requiere cumplir con los requisitos administrativos del organismo. Además, este impulso económico está dirigido a jovenes de entre 16 y 35 años.
Anses confirmó quiénes ya pueden cobrar los $85.000
La Ayuda Escolar Anual de ANSES funciona como un respaldo económico que se acredita luego de verificar que el niño, niña o adolescente cumple con los requisitos establecidos.
A diferencia de otros beneficios, este pago tiene una característica particular: se entrega una sola vez por año y no reduce ni reemplaza otras prestaciones vigentes. Es decir, quienes reciben AUH o asignaciones familiares pueden acceder al refuerzo siempre que acrediten la escolaridad correspondiente.
El monto confirmado para el período vigente es de $85.000 por cada hijo, una suma que se deposita una vez que ANSES valida la información presentada por la familia.
Cuáles son las condiciones y requisitos para acceder al cobro
El beneficio no alcanza automáticamente a todas las familias, sino que está destinado a quienes cumplen con determinadas condiciones. La normativa establece diferencias según se trate de hijos sin discapacidad o hijos con discapacidad.
En el caso de los hijos sin discapacidad, los requisitos principales son:
- Tener entre 45 días de vida y 18 años de edad.
- Estar inscriptos y asistir regularmente a una institución educativa reconocida oficialmente.
- Cursar en niveles correspondientes a inicial, primario o secundario.
Esto significa que la ayuda está pensada para acompañar diferentes etapas de la trayectoria educativa, desde los primeros años hasta la finalización de la escuela secundaria.
Para los hijos con discapacidad, las condiciones son diferentes. En estos casos:
- No existe un límite máximo de edad.
- El estudiante puede asistir a escuelas especiales.
- También puede concurrir a talleres protegidos, centros de rehabilitación o espacios de apoyo educativo reconocidos por ANSES.
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