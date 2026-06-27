Asistencia de ANSES: quiénes pueden cobrar el beneficio de $85.000

El monto confirmado para el período vigente es de $85.000 por cada hijo, una suma que se deposita una vez que ANSES valida la información presentada por la familia.

Cuáles son las condiciones y requisitos para acceder al cobro

El beneficio no alcanza automáticamente a todas las familias, sino que está destinado a quienes cumplen con determinadas condiciones. La normativa establece diferencias según se trate de hijos sin discapacidad o hijos con discapacidad.

En el caso de los hijos sin discapacidad, los requisitos principales son:

Tener entre 45 días de vida y 18 años de edad.

Estar inscriptos y asistir regularmente a una institución educativa reconocida oficialmente.

Cursar en niveles correspondientes a inicial, primario o secundario.

Esto significa que la ayuda está pensada para acompañar diferentes etapas de la trayectoria educativa, desde los primeros años hasta la finalización de la escuela secundaria.

Para los hijos con discapacidad, las condiciones son diferentes. En estos casos: