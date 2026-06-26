El bono extraordinario de julio: qué beneficiarios de ANSES cobran el extra de $55.000
El organismo planea abonar estos beneficios durante el séptimo mes del año. Conocé todos los detalles en la nota.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que en julio de 2026 las jubilaciones y pensiones van a volver a recibir un aumento, en línea con la fórmula de movilidad vigente que toma como referencia el dato de la inflación de dos meses atrás del INDEC.
Además del incremento del 2,3%, también se va a pagar medio aguinaldo correspondiente al primer semestre del año. Al aumento mensual, se le suma el bono extraordinario de $70.000 para quienes cobran la mínima.
Montos oficiales de las Asignaciones Familiares en julio
Con la nueva actualización, el esquema de pagos para las familias será el siguiente:
Para los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), el monto total se ubica en $148.049,00 brutos, sufriendo la retención mensual del 20% equivalente a $29.609,80, lo que deja un cobro neto en mano de $118.439,20.
En el caso de la AUH por Discapacidad, el valor bruto se eleva a $482.062,00, reteniéndose un total de $96.412,40, lo que consolida un depósito líquido de $385.649,60.
Por su parte, la Asignación por Embarazo (AUE) se liquida bajo los mismos parámetros de la AUH general, con un bruto de $148.049,00, un descuento de $29.609,80 y un neto final en mano de $118.439,20.
Finalmente, la Asignación Familiar por Hijo (SUAF) no experimenta ningún tipo de retención, por lo que los beneficiarios perciben de manera directa la totalidad del monto bruto fijado en $148.049.
Es fundamental remarcar que el 20% retenido de manera mensual en las prestaciones universales se acumula a lo largo de todo el año y se libera únicamente tras la presentación presencial o digital del formulario de la Libreta AUH.
El extra alimentario que supera los $55.000
La ANSES unifica las liquidaciones mensuales con dos herramientas adicionales de acompañamiento económico:
Complemento Leche del Plan 1000 Días: diseñado para dar apoyo alimentario durante la etapa de lactancia y los primeros años de crianza, se reajusta con la movilidad mensual y alcanza los $55.841,00 por cada niño de hasta 3 años de edad. Su acreditación es automática para quienes perciben AUH o AUE.
Tarjeta Alimentar: este fondo fijo se liquida sin trámites previos en las cuentas de los titulares y se distribuye según la cantidad de integrantes registrados en el hogar: $72.250,00 para familias con un solo hijo menor de 14 años, $113.299,00 para hogares con dos hijos y $149.425,00 para aquellas familias con tres o más dependientes a cargo.
Calendario de cobro confirmado para julio
DNI finalizados en 0: miércoles 8 de julio.
Jueves 9 de julio: sin actividad bancaria por el feriado nacional por el Día de la Independencia.
Viernes 10 de julio: sin actividad bancaria por el día no laborable con fines turísticos.
DNI finalizados en 1: lunes 13 de julio.
DNI finalizados en 2: martes 14 de julio.
DNI finalizados en 3: miércoles 15 de julio.
DNI finalizados en 4: jueves 16 de julio.
DNI finalizados en 5: viernes 17 de julio.
DNI finalizados en 6: lunes 20 de julio.
DNI finalizados en 7: martes 21 de julio.
DNI finalizados en 8: miércoles 22 de julio.
DNI finalizados en 9: jueves 23 de julio.
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