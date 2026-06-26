El bono extraordinario de julio: qué beneficiarios de ANSES cobran el extra de $55.000

En el caso de la AUH por Discapacidad, el valor bruto se eleva a $482.062,00, reteniéndose un total de $96.412,40, lo que consolida un depósito líquido de $385.649,60.

Por su parte, la Asignación por Embarazo (AUE) se liquida bajo los mismos parámetros de la AUH general, con un bruto de $148.049,00, un descuento de $29.609,80 y un neto final en mano de $118.439,20.

Finalmente, la Asignación Familiar por Hijo (SUAF) no experimenta ningún tipo de retención, por lo que los beneficiarios perciben de manera directa la totalidad del monto bruto fijado en $148.049.

Es fundamental remarcar que el 20% retenido de manera mensual en las prestaciones universales se acumula a lo largo de todo el año y se libera únicamente tras la presentación presencial o digital del formulario de la Libreta AUH.

El extra alimentario que supera los $55.000

La ANSES unifica las liquidaciones mensuales con dos herramientas adicionales de acompañamiento económico:

Complemento Leche del Plan 1000 Días: diseñado para dar apoyo alimentario durante la etapa de lactancia y los primeros años de crianza, se reajusta con la movilidad mensual y alcanza los $55.841,00 por cada niño de hasta 3 años de edad. Su acreditación es automática para quienes perciben AUH o AUE.

Tarjeta Alimentar: este fondo fijo se liquida sin trámites previos en las cuentas de los titulares y se distribuye según la cantidad de integrantes registrados en el hogar: $72.250,00 para familias con un solo hijo menor de 14 años, $113.299,00 para hogares con dos hijos y $149.425,00 para aquellas familias con tres o más dependientes a cargo.

Calendario de cobro confirmado para julio

DNI finalizados en 0: miércoles 8 de julio.

Jueves 9 de julio: sin actividad bancaria por el feriado nacional por el Día de la Independencia.

Viernes 10 de julio: sin actividad bancaria por el día no laborable con fines turísticos.

DNI finalizados en 1: lunes 13 de julio.

DNI finalizados en 2: martes 14 de julio.

DNI finalizados en 3: miércoles 15 de julio.

DNI finalizados en 4: jueves 16 de julio.

DNI finalizados en 5: viernes 17 de julio.

DNI finalizados en 6: lunes 20 de julio.

DNI finalizados en 7: martes 21 de julio.

DNI finalizados en 8: miércoles 22 de julio.

DNI finalizados en 9: jueves 23 de julio.