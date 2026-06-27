Cronograma para jubilados y pensionados: ANSES confirmó el calendario de julio 2026 y detalló cuándo cobran
El organismo planea abonar estos beneficios durante el séptimo mes del año. Conocé todos los detalles en la nota.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que en julio de 2026 las jubilaciones y pensiones van a volver a recibir un aumento, en línea con la fórmula de movilidad vigente que toma como referencia el dato de la inflación de dos meses atrás del INDEC.
Además del incremento del 2,3%, también se va a pagar medio aguinaldo correspondiente al primer semestre del año. Al aumento mensual, se le suma el bono extraordinario de $70.000 para quienes cobran la mínima.
Cuando cobran jubilados y pensionados el próximo mes
Los jubilados y pensionados que perciben haberes equivalentes al mínimo previsional comenzarán a cobrar durante los primeros días hábiles del mes. El cronograma quedó organizado de la siguiente manera:
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DNI terminados en 0: 8 de julio
DNI terminados en 1: 10 de julio
DNI terminados en 2: 13 de julio
DNI terminados en 3: 14 de julio
DNI terminados en 4: 15 de julio
DNI terminados en 5: 16 de julio
DNI terminados en 6: 17 de julio
DNI terminados en 7: 20 de julio
DNI terminados en 8: 21 de julio
DNI terminados en 9: 22 de julio
Calendario ANSES para jubilaciones superiores al haber mínimo y PNC
Los beneficiarios que perciben jubilaciones y pensiones por encima del haber mínimo cobrarán durante la última semana de julio. Las fechas definidas son las siguientes:
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DNI terminados en 0 y 1: 23 de julio
DNI terminados en 2 y 3: 24 de julio
DNI terminados en 4 y 5: 27 de julio
DNI terminados en 6 y 7: 28 de julio
DNI terminados en 8 y 9: 29 de julio
Por su parte, los titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) tendrán el siguiente esquema de acreditaciones:
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DNI terminados en 0 y 1: 8 de julio
DNI terminados en 2 y 3: 10 de julio
DNI terminados en 4 y 5: 13 de julio
DNI terminados en 6 y 7: 14 de julio
DNI terminados en 8 y 9: 15 de julio
De esta forma, ANSES ya definió el calendario completo de pagos de julio para los distintos grupos de beneficiarios del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), permitiendo a cada titular conocer con anticipación la fecha en la que tendrá acreditados sus haberes.
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