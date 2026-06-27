Cronograma para jubilados y pensionados: ANSES confirmó el calendario de julio 2026 y detalló cuándo cobran

Calendario ANSES para jubilaciones superiores al haber mínimo y PNC

Los beneficiarios que perciben jubilaciones y pensiones por encima del haber mínimo cobrarán durante la última semana de julio. Las fechas definidas son las siguientes:

DNI terminados en 0 y 1: 23 de julio

DNI terminados en 2 y 3: 24 de julio

DNI terminados en 4 y 5: 27 de julio

DNI terminados en 6 y 7: 28 de julio

DNI terminados en 8 y 9: 29 de julio

Por su parte, los titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) tendrán el siguiente esquema de acreditaciones:

DNI terminados en 0 y 1: 8 de julio

DNI terminados en 2 y 3: 10 de julio

DNI terminados en 4 y 5: 13 de julio

DNI terminados en 6 y 7: 14 de julio

DNI terminados en 8 y 9: 15 de julio

De esta forma, ANSES ya definió el calendario completo de pagos de julio para los distintos grupos de beneficiarios del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), permitiendo a cada titular conocer con anticipación la fecha en la que tendrá acreditados sus haberes.