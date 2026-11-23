Sandra Pettovello cumple con la Ley 24463 y activó el pago de retroactivo a jubilados de ANSES con sentencia
El Ministerio de Capital Humano de Sandra Pettovello puso en marcha un esquema que separa la actualización mensual del haber de la liquidación acumulada.
Con el objetivo de destrabar una demora y dar cumplimiento a los plazos en la Ley 24.463 de Solidaridad Previsional, la cartera conducida por Sandra Pettovello y la ANSES activaron un nuevo esquema de resolución para jubilados y pensionados que cuentan con sentencia firme en sus juicios por reajuste de haberes.
La medida desdobla la actualización del monto mensual del cobro de las sumas acumuladas, permitiendo que los beneficiarios perciban su nuevo haber de forma inmediata y acortando los plazos operativos de 650 a 120 días hábiles.
Cómo funciona el nuevo esquema de pagos de ANSES y a quiénes alcanza
El procedimiento implementado por el organismo previsional establece reglas precisas para acelerar la recomposición mensual y ordenar la liquidación de los retroactivos judiciales:
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Desdoblamiento y cobro inmediato del haber: la ANSES separará la actualización del haber mensual del pago del retroactivo acumulado. De esta manera, los jubilados y pensionados que obtengan sentencia firme en un juicio por reajuste comenzarán a cobrar su haber actualizado de manera inmediata, sin esperar la liquidación final de la deuda histórica.
Fecha de corte y reducción de plazos: el beneficio aplica para quienes hayan obtenido una sentencia firme posterior a junio de 2024, reduciendo el tiempo administrativo de resolución de 650 días hábiles a 120 días. Quienes posean sentencias firmes previas a esa fecha pueden verificar su situación en el listado oficial de sentencias judiciales puestas al pago.
Procedimiento extraordinario y segunda etapa: el plan contempla además un trámite extraordinario para actualizar los haberes de aquellos beneficiarios que ya contaban con sentencia firme anterior y aún no habían cobrado. En una segunda instancia, se aplicará un nuevo ordenamiento para abonar los retroactivos, priorizando la antigüedad de las sentencias sin descuidar casos críticos como enfermedades terminales.
Qué establece la Ley 24.463 sobre las sentencias previsionales contra ANSES
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Sancionada en marzo de 1995 bajo el régimen de Solidaridad Previsional, la Ley 24.463 regula tanto el financiamiento del sistema público de reparto como el procedimiento judicial de la Seguridad Social y el cumplimiento de los fallos contra el Estado:
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Plazos legales y orden cronológico: en su artículo 22, la normativa dispone que las sentencias condenatorias contra la ANSES deben cumplirse dentro de los plazos legales fijados tras su notificación (originalmente establecidos en 90 días dentro del límite presupuestario anual) y exige respetar estrictamente el orden cronológico de notificación de las sentencias definitivas, otorgando prioridad a los beneficiarios de mayor edad cuando queden expedientes pendientes de un ejercicio fiscal a otro.
Garantía estatal y límites presupuestarios: los artículos 1° y 16 de la ley establecen que el Estado nacional garantiza el pago de las prestaciones previsionales hasta el monto de los créditos comprometidos en la Ley de Presupuesto anual, declarando además la inembargabilidad de los recursos y cuentas del sistema previsional.
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