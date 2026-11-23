Desdoblamiento y cobro inmediato del haber: la ANSES separará la actualización del haber mensual del pago del retroactivo acumulado. De esta manera, los jubilados y pensionados que obtengan sentencia firme en un juicio por reajuste comenzarán a cobrar su haber actualizado de manera inmediata, sin esperar la liquidación final de la deuda histórica.

Fecha de corte y reducción de plazos: el beneficio aplica para quienes hayan obtenido una sentencia firme posterior a junio de 2024, reduciendo el tiempo administrativo de resolución de 650 días hábiles a 120 días. Quienes posean sentencias firmes previas a esa fecha pueden verificar su situación en el listado oficial de sentencias judiciales puestas al pago.