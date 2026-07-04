Asistencia social en julio 2026: cuándo se cobran la AUH y la Tarjeta Alimentar a través de ANSES

Monto neto a cobrar por hijo: $118.436.

Este importe de $118.436 es el dinero oficial que cada titular recibirá mensualmente por cada hijo menor de 18 años registrado en el sistema.

El Programa Alimentar, que se liquida a través de la misma cuenta de la ANSES sin necesidad de realizar trámites adicionales, mantiene su estructura de pago basada en la cantidad de hijos menores de 14 años (o con discapacidad, sin límite de edad) que integren el grupo familiar.

Los montos vigentes para julio son:

Familias con un hijo: $72.250.

Familias con dos hijos: $113.299.

Familias con tres o más hijos: $149.425.

Cómo saber si cobrás la AUH y la Tarjeta Alimentar de ANSES en julio de 2026

Para saber si tenés asignado el beneficio, seguí estos pasos: