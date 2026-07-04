Asistencia social en julio 2026: cuándo se cobran la AUH y la Tarjeta Alimentar a través de ANSES
El organismo planea abonar estos beneficios durante el séptimo mes del año. Conocé todos los detalles en la nota.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que en julio de 2026 las jubilaciones y pensiones van a volver a recibir un aumento, en línea con la fórmula de movilidad vigente que toma como referencia el dato de la inflación de dos meses atrás del INDEC.
Además del incremento del 2,3%, también se va a pagar medio aguinaldo correspondiente al primer semestre del año. Al aumento mensual, se le suma el bono extraordinario de $70.000 para quienes cobran la mínima.
AUH y Tarjeta Alimentar cuándo se cobra y quiénes acceden en julio de 2026
La Asignación Universal por Hijo tiene un valor que, tras la aplicación de la movilidad del 2,1%, alcanza una cifra de referencia. Sin embargo, los beneficiarios deben recordar que la ANSES retiene mensualmente un 20% de ese valor -el cual se acumula para ser cobrado al finalizar el año tras la presentación de la Libreta de Asignación Universal-, por lo que el monto final que impacta en la cuenta bancaria es el neto.
Monto bruto (con aumento del 2,1%): $148.045,38.
Retención del 20% (para cobrar a fin de año): $29.609.
Monto neto a cobrar por hijo: $118.436.
Este importe de $118.436 es el dinero oficial que cada titular recibirá mensualmente por cada hijo menor de 18 años registrado en el sistema.
El Programa Alimentar, que se liquida a través de la misma cuenta de la ANSES sin necesidad de realizar trámites adicionales, mantiene su estructura de pago basada en la cantidad de hijos menores de 14 años (o con discapacidad, sin límite de edad) que integren el grupo familiar.
Los montos vigentes para julio son:
Familias con un hijo: $72.250.
Familias con dos hijos: $113.299.
Familias con tres o más hijos: $149.425.
Cómo saber si cobrás la AUH y la Tarjeta Alimentar de ANSES en julio de 2026
Para saber si tenés asignado el beneficio, seguí estos pasos:
- Ingresá a Mi ANSES utilizando tu CUIL o DNI y la clave de la Seguridad Social.
- Seleccioná la sección “Consultar”.
- Verificá la información disponible sobre tus prestaciones.
- El sistema te mostrará si tenés pagos programados o beneficios activos.
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