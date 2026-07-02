Asignación Universal por Hijo de ANSES: quiénes cobrarán hasta $80.000 en julio 2026

Además, ANSES acredita la Tarjeta Alimentar para los hogares con tres hijos o más, cuyo valor asciende a $149.425 durante julio. De esta manera, el ingreso total de esta familia será de $867.120 en el mes.

Como sucede habitualmente, ANSES organiza el calendario de pagos de la AUH de acuerdo con la terminación del DNI. Los beneficiarios pueden consultar la fecha de cobro, el lugar de pago y el detalle de la liquidación desde Mi ANSES, ingresando con su CUIL y la Clave de la Seguridad Social.

A través de esa misma plataforma también se pueden revisar los datos personales y verificar la información vinculada con beneficios complementarios, entre ellos la Tarjeta Alimentar.