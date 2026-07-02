Asignación Universal por Hijo de ANSES: quiénes cobrarán hasta $80.000 en julio 2026
ANSES actualizó los valores de la AUH para julio con una suba del 2,1%. Conocé los nuevos montos y cuánto recibirán las familias con Tarjeta Alimentar.
ANSES puso en marcha el calendario de pagos correspondiente a julio de 2026 con un incremento del 2,1% que impacta en la AUH, las asignaciones familiares, las jubilaciones y las pensiones, en línea con la fórmula de movilidad vigente.
Con esta actualización, los beneficiarios de la AUH reciben nuevos montos durante julio. A su vez, las familias que cumplen con las condiciones establecidas por ANSES siguen cobrando la Tarjeta Alimentar, un complemento económico destinado a fortalecer los ingresos de los hogares con hijos.
Cuánto se cobra por la AUH y la Tarjeta Alimentar en julio
Tras la actualización del 2,1%, ANSES fijó los nuevos valores de la AUH y de la Tarjeta Alimentar que estarán vigentes durante julio de 2026:
- AUH por hijo: $147.600, de los cuales se cobran $118.079 de manera directa, ya que el 20% queda retenido.
- AUH por Hijo con Discapacidad: $481.537.
- Tarjeta Alimentar para familias con un hijo: $72.250.
- Tarjeta Alimentar para hogares con dos hijos: $113.299.
- Tarjeta Alimentar para familias con tres hijos o más: $149.425.
Como ocurre habitualmente, ANSES retiene el 20% de la AUH, un importe que se paga más adelante cuando el titular presenta la Libreta con la acreditación de la asistencia escolar y los controles de salud de los chicos.
Qué familias cobrarán $867.000 de AUH + Tarjeta Alimentar
En julio de 2026, una familia con tres hijos que percibe la AUH y tiene uno de los menores alcanzado por la AUH por Discapacidad cobrará $236.158 por las dos asignaciones universales liquidadas de forma mensual, equivalentes a dos pagos de $118.079. A ese monto se agregan $481.537 correspondientes a la prestación por discapacidad.
Además, ANSES acredita la Tarjeta Alimentar para los hogares con tres hijos o más, cuyo valor asciende a $149.425 durante julio. De esta manera, el ingreso total de esta familia será de $867.120 en el mes.
Como sucede habitualmente, ANSES organiza el calendario de pagos de la AUH de acuerdo con la terminación del DNI. Los beneficiarios pueden consultar la fecha de cobro, el lugar de pago y el detalle de la liquidación desde Mi ANSES, ingresando con su CUIL y la Clave de la Seguridad Social.
A través de esa misma plataforma también se pueden revisar los datos personales y verificar la información vinculada con beneficios complementarios, entre ellos la Tarjeta Alimentar.
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