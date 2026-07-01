Cobros confirmados de ANSES: quiénes son los beneficiarios que recibirán casi $450.000 en julio
El organismo planea abonar estos beneficios durante el séptimo mes del año. Conocé todos los detalles en la nota.
La ANSES anunció una nueva modificación en los parámetros de ingresos del SUAF, el sistema destinado al pago de Asignaciones Familiares, que entrará en vigencia a partir de julio de 2026. La actualización contempla una suba del 2,15%, calculada según la variación de la inflación registrada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos.
El cambio tendrá impacto tanto en las condiciones para acceder al beneficio como en la continuidad de quienes ya reciben la prestación.
Con los nuevos valores definidos por el organismo, algunos grupos familiares deberán revisar su situación, ya que quienes superen los topes de ingresos establecidos por ANSES podrían dejar de cumplir los requisitos del SUAF y quedar fuera del sistema de manera automática.
Quienes cobrarán casi $450.000 en julio
El beneficio alcanza a las familias que reciben la Asignación Universal por Hijo (AUH) por discapacidad y que también están incluidas en el programa de la Tarjeta Alimentar. De esta manera, durante junio, algunos beneficiarios de ANSES podrán recibir un monto cercano a los $450.000.
Cómo se compone el ingreso
Los valores establecidos para este mes quedan conformados de la siguiente manera:
- AUH por hijo con discapacidad: $377.530,06.
- Tarjeta Alimentar: $72.250.
La suma de ambas prestaciones da como resultado un total de $449.780,06 acreditado durante el período.
Desde ANSES indicaron que el depósito se realiza de forma automática en la cuenta bancaria habitual donde cada titular cobra la prestación, por lo que no es necesario completar trámites adicionales.
Cuánto cobra la AUH tradicional en julio
En el caso de la AUH por hijo menor de 18 años, el valor bruto de la prestación alcanza los $148.045,38.
Sin embargo, ANSES retiene el 20% del monto todos los meses hasta la presentación de la Libreta AUH.
La retención equivale a $29.609, por lo que el importe neto que reciben las familias es de aproximadamente $118.436 por hijo.
Ese porcentaje retenido puede recuperarse posteriormente mediante la presentación de la documentación correspondiente.
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