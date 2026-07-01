Cobros confirmados de ANSES: quiénes son los beneficiarios que recibirán casi $450.000 en julio

AUH por hijo con discapacidad: $377.530,06.

$377.530,06. Tarjeta Alimentar: $72.250.

La suma de ambas prestaciones da como resultado un total de $449.780,06 acreditado durante el período.

Desde ANSES indicaron que el depósito se realiza de forma automática en la cuenta bancaria habitual donde cada titular cobra la prestación, por lo que no es necesario completar trámites adicionales.

Cuánto cobra la AUH tradicional en julio

En el caso de la AUH por hijo menor de 18 años, el valor bruto de la prestación alcanza los $148.045,38.

Sin embargo, ANSES retiene el 20% del monto todos los meses hasta la presentación de la Libreta AUH.

La retención equivale a $29.609, por lo que el importe neto que reciben las familias es de aproximadamente $118.436 por hijo.

Ese porcentaje retenido puede recuperarse posteriormente mediante la presentación de la documentación correspondiente.