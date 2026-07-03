ANSES: lo que cobrarán los beneficiarios del SUAF y AUH en julio 2026
El organismo planea abonar estos beneficios durante el séptimo mes del año. Conocé todos los detalles en la nota.
La ANSES anunció una nueva modificación en los parámetros de ingresos del SUAF, el sistema destinado al pago de Asignaciones Familiares, que entrará en vigencia a partir de julio de 2026. La actualización contempla una suba del 2,15%, calculada según la variación de la inflación registrada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos.
El cambio tendrá impacto tanto en las condiciones para acceder al beneficio como en la continuidad de quienes ya reciben la prestación.
Con los nuevos valores definidos por el organismo, algunos grupos familiares deberán revisar su situación, ya que quienes superen los topes de ingresos establecidos por ANSES podrían dejar de cumplir los requisitos del SUAF y quedar fuera del sistema de manera automática.
SUAF y AUH: cuánto cobran las asignaciones julio 2026
La Asignación Universal por Hijo (AUH) ascenderá a $147.600 en julio. Sin embargo, al igual que todos los meses, el organismo retendrá el 20%, por lo que se cobrará un total de $118.079 hasta que se presenten los documentos necesarios para acceder al monto completo. Por su parte, la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad será de $481.537.
Montos oficiales fijados por el organismo previsional para el próximo mes
Los beneficiarios del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) cobrarán montos que varían según los ingresos del grupo familiar. Para quienes integran el primer rango de ingresos, la asignación por hijo será de $74.032,19, mientras que el valor desciende de manera escalonada hasta los $15.585,03 para los hogares con mayores ingresos dentro de los límites establecidos por Anses. En el caso de la asignación por hijo con discapacidad, los montos van desde $241.040,29 hasta $107.620,13, dependiendo del nivel de ingresos familiares.
El incremento también impactará en otras prestaciones que paga Anses. La Asignación por Embarazo para Protección Social ascenderá a $147.598, mientras que la Ayuda Escolar Anual será de $62.151. Por su parte, las asignaciones por Nacimiento y Adopción alcanzarán los $86.283 y $515.876, respectivamente. Además, la prestación por Cuidado de la Salud partirá desde los $147.598.
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