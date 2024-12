Atención: sacan de circulación billetes de 100 dólares y ya está definida su fecha de vencimiento

Cómo son los billetes de 100 dólares que dejarán de circular

image.png

Los billetes de 100 dólares que dejarán de circular son los que llevan un retrato de Benjamín Frankli. Si bien aún no se ha establecido una fecha límite exacta para el retiro en Estados Unidos, aquí en Argentina el Banco Central los recibirá hasta el 31 de diciembre del corriente año.

Lo curioso es que estos billetes de 100 dólares que buscan ser retirados del mercado, ahora tienen un valor superior debido que son muy buscados por los coleccionistas y no hay muchos en la calle en buen estado.

Cómo cambiar los billetes de 100 dólares en la Argentina

dolares.jpg

En la Argentina, la normativa local habilita a los bancos a recibir dólares antiguos o dañados, aunque no es obligatorio. Una fuente cercana al sistema monetario explicó: “Los bancos internacionales ya realizaban este proceso; ahora se extiende a bancos locales y públicos, facilitando el acceso para todos.”

Para evitar inconvenientes, es recomendable contactar al banco donde se posee cuenta y confirmar su participación en este esquema. En caso de que no, los bancos públicos más grandes tenderán a formar parte del proceso, así que son un buen reemplazo en caso de una negativa pero siempre hay que tener presente que los bancos no estarán obligados, es sólo que habrá más que antes dispuestos a hacerlo y sin costo. El plazo para realizar estos cambios se extenderá hasta el 31 de diciembre de este año.

Si el banco les recibe los dólares, ni bien los depositen en ventanilla, los billetes no serán revisados exhaustivamente más que para chequear que no sean falsos. Además en ese momento se revisa el nivel de daño del billete, aquí es importante saber que debe alcanzar el nivel de integridad que exige la Reserva Federal de los EEUU para reemplazarlos: no se puede depositar el 40% de un billete roto. Superado eso, el depósito se concreta.

dolares blanque capitales.jpg Dólares del blanqueo de capitales.

Más tarde, se tendrá la opción de dejarlos depositados en el sistema bancario o retirarlos. Claro que cada banco fijará plazos y formas para esto último. Para quienes no tengan declarados los dólares cara chica que buscan depositar, sepan que ahora están blanqueando ese dinero que quieran cambiar. Lógicamente, la opción de cambiar billetes viejos estará abierta para todos, pero depositar dinero no declarado en un banco requerirá siempre declararlo.

Cuándo se renuevan los billetes en Estados Unidos

Lo planteado por la FED señala las siguientes fechas para la renovación de sus billetes de 20, 50 y 100 dólares: