Por qué el álbum de figuritas del Mundial 2026 es el más caro de toda la historia
Un informe en redes sociales reveló cuánto cuesta llenar el álbum de figuritas del Mundial 2026. El precio en dólares CCL rompió todos los récords históricos.
La locura por el álbum de figuritas del Mundial 2026 ya comenzó, pero esta edición trae una mala noticia para el bolsillo. Según un análisis económico, completar la nueva colección de Panini se convirtió en la más cara de toda la historia, superando ampliamente el costo en dólares de mundiales anteriores.
Por qué es tan caro llenar el álbum del Mundial 2026
El analista financiero Ariel Silbar detalló en su cuenta de X (ex Twitter) que completar el ejemplar requiere una inversión estimada de US$383 al tipo de cambio CCL (calculado a un valor de $1.500). Esto equivale a un gasto total de $575.000 pesos, contemplando el valor oficial del álbum ($15.000) y la compra de aproximadamente 280 sobres ($2.000 cada uno), cantidad promedio necesaria para compensar las inevitables figuritas repetidas mediante intercambios.
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Este exorbitante costo representa más del doble que en Qatar 2022, cuando completar la colección demandaba apenas US$141. A su vez, la cifra actual pulveriza los registros pasados, siendo casi cuatro veces superior al promedio histórico calculado entre 1998 y 2022, el cual se ubicaba en torno a los US$108.
Según explicó el especialista, el abrupto salto de precio se fundamenta en tres motivos principales. En primer lugar, se trata de un álbum gigante que contiene 980 figuritas, lo que implica un volumen 46% mayor que en Qatar debido a la histórica inclusión de 48 países. Por otro lado, el valor del sobre físico rompió la tradicional regla del "medio dólar", cotizando ahora a US$1,33. Finalmente, la reducción de la brecha cambiaria en Argentina eliminó el descuento implícito en dólares que existía durante las ediciones anteriores.
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