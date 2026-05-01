Por qué el álbum de figuritas del Mundial 2026 es el más caro de toda la historia

Según explicó el especialista, el abrupto salto de precio se fundamenta en tres motivos principales. En primer lugar, se trata de un álbum gigante que contiene 980 figuritas, lo que implica un volumen 46% mayor que en Qatar debido a la histórica inclusión de 48 países. Por otro lado, el valor del sobre físico rompió la tradicional regla del "medio dólar", cotizando ahora a US$1,33. Finalmente, la reducción de la brecha cambiaria en Argentina eliminó el descuento implícito en dólares que existía durante las ediciones anteriores.