AUH: ANSES confirmó el monto a cobrar en septiembre con el nuevo aumento
El organismo estatal brindó toda la información sobre estos montos destinados a distintos beneficiarios durante el noveno mes del año.
La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) prepara los pagos de agosto y se conocen los montos de las jubilaciones para el noveno mes del año.
El Decreto de Movilidad Jubilatoria impulsado el año pasado establece que las prestaciones de ANSES se actualizan mensualmente en proporción al dato inflacionario registrado dos meses antes.
El aumento, del 1,9%, impactará en los ingresos máximos permitidos para cobrar el beneficio y actualizará también los montos de las principales asignaciones que perciben trabajadores formales, monotributistas, jubilados y beneficiarios de la Prestación por Desempleo, entre otros grupos.
Cuánto cobrarán la AUH y la Tarjeta Alimentar en septiembre
En septiembre, la AUH quedará en $92.051,78 netos por hijo, mientras que la AUH por discapacidad alcanzará los $395.320,03 brutos. A esto se suma la Tarjeta Alimentar, que mantiene los valores de agosto:
-
1 hijo: $52.250
2 hijos: $81.936
3 o más hijos: $108.062
Al combinar ambos beneficios, una familia con un hijo percibirá $144.301,78 mensuales, mientras que con tres hijos o más superará los $380.000.
Beneficios extra que pueden sumarse en septiembre
ANSES continúa otorgando el Complemento Leche del Plan de los 1000 Días. Este beneficio, destinado a titulares de AUH y AUE con hijos menores de 3 años, es de $40.000 y se acredita de manera automática.
La suma de AUH, Tarjeta Alimentar y Complemento Leche puede elevar los ingresos mensuales por hijo menor de 3 años hasta más de $184.000.
Cómo verificar online los montos a cobrar en septiembre
El calendario de pagos de ANSES para septiembre 2025 se organiza según la terminación del DNI de cada beneficiario. Las fechas para jubilaciones, AUH, AUE y Tarjeta Alimentar comienzan el 2 de septiembre y se extienden hasta el 23 de septiembre. El detalle completo se publica en la web oficial del organismo y en sus redes sociales.
Los beneficiarios pueden consultar el monto exacto que recibirán en septiembre ingresando con Clave de la Seguridad Social a Mi ANSES desde la web oficial o la app móvil. En la sección "Mis Asignaciones" o "Jubilaciones y Pensiones", según el caso, se muestra el detalle de cada prestación, los descuentos aplicados y las fechas de cobro.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario