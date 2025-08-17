AUH: ANSES confirmó el monto a cobrar en septiembre con el nuevo aumento

Al combinar ambos beneficios, una familia con un hijo percibirá $144.301,78 mensuales, mientras que con tres hijos o más superará los $380.000.

Beneficios extra que pueden sumarse en septiembre

ANSES continúa otorgando el Complemento Leche del Plan de los 1000 Días. Este beneficio, destinado a titulares de AUH y AUE con hijos menores de 3 años, es de $40.000 y se acredita de manera automática.

La suma de AUH, Tarjeta Alimentar y Complemento Leche puede elevar los ingresos mensuales por hijo menor de 3 años hasta más de $184.000.

Cómo verificar online los montos a cobrar en septiembre

El calendario de pagos de ANSES para septiembre 2025 se organiza según la terminación del DNI de cada beneficiario. Las fechas para jubilaciones, AUH, AUE y Tarjeta Alimentar comienzan el 2 de septiembre y se extienden hasta el 23 de septiembre. El detalle completo se publica en la web oficial del organismo y en sus redes sociales.

Los beneficiarios pueden consultar el monto exacto que recibirán en septiembre ingresando con Clave de la Seguridad Social a Mi ANSES desde la web oficial o la app móvil. En la sección "Mis Asignaciones" o "Jubilaciones y Pensiones", según el caso, se muestra el detalle de cada prestación, los descuentos aplicados y las fechas de cobro.