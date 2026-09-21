Tras el diluvio, Buenos Aires sigue con alerta meteorológica total para el inicio de la semana: el informe

Lunes: Jornada con cielo mayormente nublado y condiciones ventosas durante la mañana y la tarde. Las marcas térmicas se moverán entre los 11 y los 17 grados.

Martes: Descenso marcado de la temperatura con cielo parcialmente nublado durante el día y algo nublado por la noche. El termómetro oscilará entre los 4 y los 13 grados.

Miércoles: Comienzo de una paulatina recuperación con cielo parcialmente nublado y temperaturas de entre 5 y los 18 grados.

Jueves: Continuará la nubosidad parcial con un ambiente más templado por la tarde, registrando valores que irán de los 10 a los 22 grados.