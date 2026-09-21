Tras el diluvio, Buenos Aires sigue con alerta meteorológica total para el inicio de la semana: el informe
Tras las intensas lluvias y tormentas que afectaron a la región, el Servicio Meteorológico Nacional emitió nuevas advertencias por ráfagas severas.
Cuando la inestabilidad por las precipitaciones comienza a ceder, las condiciones meteorológicas vuelven a encender las señales de alarma. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta amarillo por vientos fuertes para este lunes que abarca a la totalidad de la provincia de Buenos Aires y a extensas zonas de otras doce provincias del territorio nacional.
El aviso, que ocurre luego de un temporal, rige también para zonas de Entre Ríos, Santa Fe, Santiago del Estero, Córdoba, San Luis, La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Mendoza, San Juan y La Rioja.
En lo que respecta específicamente al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el reporte oficial detalla que el área será afectada por vientos predominantes del sector oeste que luego rotarán hacia el sudoeste.
Se prevén velocidades sostenidas de entre 40 y 50 km/h, acompañadas por ráfagas intensas que pueden alcanzar los 80 km/h, por lo que se recomienda extremar los cuidados en la vía pública frente a la posible caída de ramas, cartelería o cables.
Cómo sigue el clima y el alerta meteorológico en Buenos Aires
El ingreso de este frente ventoso marcará además el desplome térmico y el regreso del clima fresco en el arranque de la semana:
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Lunes: Jornada con cielo mayormente nublado y condiciones ventosas durante la mañana y la tarde. Las marcas térmicas se moverán entre los 11 y los 17 grados.
Martes: Descenso marcado de la temperatura con cielo parcialmente nublado durante el día y algo nublado por la noche. El termómetro oscilará entre los 4 y los 13 grados.
Miércoles: Comienzo de una paulatina recuperación con cielo parcialmente nublado y temperaturas de entre 5 y los 18 grados.
Jueves: Continuará la nubosidad parcial con un ambiente más templado por la tarde, registrando valores que irán de los 10 a los 22 grados.
Viernes: El termómetro repuntará con fuerza. Se espera cielo algo nublado en la madrugada y mañana, pasando a parcialmente nublado en la tarde y noche, con registros de entre 13 y los 25 grados.
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