ANSES: el pago que supera los $200.000 y está destinado a un grupo de beneficiarios

Haber actualizado: $282.322,60.Bono extraordinario: $70.000.Aguinaldo estimado: $141.161,30.Total a cobrar en junio: $493.483,90.

Este ingreso representa uno de los más elevados del año para los beneficiarios de PNC, debido a la incorporación simultánea de todos los componentes en un mismo mes.

Cómo se tramita la Pensión No Contributiva

La ANSES permite iniciar el trámite para acceder a la Pensión No Contributiva por invalidez y vejez de manera gratuita, tanto de forma online como presencial.

El procedimiento requiere contar con documentación médica actualizada y con el Certificado Médico Oficial (CMO), que debe ser emitido por hospitales públicos o centros de salud habilitados.

Se deben seguir estos pasos:

Solicitar el Certificado Médico Oficial en un hospital público o centro de salud.

Presentar estudios e informes médicos actualizados.

Ingresar a la plataforma Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social, o bien solicitar un turno para atención presencial.

Seleccionar la opción "Solicitud de prestaciones" y luego "Pensión No Contributiva por Invalidez Laboral".

Verificar los datos personales cargados en el sistema.

Presentar el DNI y firmar la Declaración Jurada patrimonial, familiar y social.

Quienes opten por realizar el trámite de manera presencial pueden solicitar turno a través del sitio oficial de la ANSES (anses.gob.ar) o comunicándose con la línea telefónica 130.