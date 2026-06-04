ANSES: el pago que supera los $200.000 y está destinado a un grupo de beneficiarios
El organismo gubernamental liquidará estos montos con el incremento por movilidad y el medio aguinaldo semestral.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) inició el cronograma de pagos de las Pensiones No Contributivas (PNC) con un aumento del 2,9%, tras conocerse la inflación de abril y en línea con el esquema de movilidad. Este ajuste se aplica con el objetivo de mitigar la escalada de precios en los sectores más vulnerables.
Además del aumento aplicado durante el quinto mes del año, el organismo también mantiene vigente el pago del bono extraordinario de $70.000, destinado a reforzar los haberes más bajos. Los depósitos se realizan de manera ordenada según la terminación del DNI, siguiendo el calendario oficial de junio de 2026.
Cuál es el monto de las PNC en junio
La ANSES confirmó que las Pensiones No Contributivas por invalidez y vejez tendrán un haber actualizado de $282.322,60 durante junio de 2026. A este monto se le sumarán tanto el bono extraordinario como el medio aguinaldo.
En detalle, los valores establecidos son los siguientes:
Haber actualizado: $282.322,60.Bono extraordinario: $70.000.Aguinaldo estimado: $141.161,30.Total a cobrar en junio: $493.483,90.
Este ingreso representa uno de los más elevados del año para los beneficiarios de PNC, debido a la incorporación simultánea de todos los componentes en un mismo mes.
Cómo se tramita la Pensión No Contributiva
La ANSES permite iniciar el trámite para acceder a la Pensión No Contributiva por invalidez y vejez de manera gratuita, tanto de forma online como presencial.
El procedimiento requiere contar con documentación médica actualizada y con el Certificado Médico Oficial (CMO), que debe ser emitido por hospitales públicos o centros de salud habilitados.
Se deben seguir estos pasos:
- Solicitar el Certificado Médico Oficial en un hospital público o centro de salud.
- Presentar estudios e informes médicos actualizados.
- Ingresar a la plataforma Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social, o bien solicitar un turno para atención presencial.
- Seleccionar la opción "Solicitud de prestaciones" y luego "Pensión No Contributiva por Invalidez Laboral".
- Verificar los datos personales cargados en el sistema.
- Presentar el DNI y firmar la Declaración Jurada patrimonial, familiar y social.
Quienes opten por realizar el trámite de manera presencial pueden solicitar turno a través del sitio oficial de la ANSES (anses.gob.ar) o comunicándose con la línea telefónica 130.
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