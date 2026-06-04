ANSES: los montos confirmados para las Pensiones No Contributivas en junio
El organismo gubernamental liquidará estos montos con el incremento por movilidad y el medio aguinaldo semestral.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) inició el cronograma de pagos de las Pensiones No Contributivas (PNC) con un aumento del 2,9%, tras conocerse la inflación de abril y en línea con el esquema de movilidad. Este ajuste se aplica con el objetivo de mitigar la escalada de precios en los sectores más vulnerables.
Además del aumento aplicado durante el quinto mes del año, el organismo también mantiene vigente el pago del bono extraordinario de $70.000, destinado a reforzar los haberes más bajos. Los depósitos se realizan de manera ordenada según la terminación del DNI, siguiendo el calendario oficial de junio de 2026.
Quiénes tienen derecho a las Pensiones No Contributivas de ANSES
Las Pensiones No Contributivas se dividen actualmente en cuatro categorías diseñadas para acompañar a grupos con vulnerabilidades particulares o condiciones especiales de salud:
- Pensión No Contributiva por invalidez: destinada a personas que acrediten una disminución en su capacidad laboral.
- Pensión No Contributiva para madres de 7 hijos: un reconocimiento económico para las familias numerosas con condiciones sociales específicas.
- Pensión No Contributiva por vejez: orientada a adultos mayores que no cuentan con los aportes necesarios para una jubilación ordinaria.
- Pensión para personas con VIH y/o Hepatitis B y/o C: prestación establecida bajo la Ley 27.675 para garantizar el acceso a derechos integrales de salud y sustento.
Montos y fechas de cobro de las Pensiones No Contributivas en el calendario de junio 2026
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) unificará el pago del haber mensual actualizado con la primera cuota del medio aguinaldo. Este refuerzo económico se acreditará de manera automática, sin necesidad de trámites previos, respetando el ordenamiento por terminación de DNI que inicia la próxima semana.
Conocer estas fechas y montos no solo permite organizar la economía doméstica, sino que evita traslados innecesarios a los puntos de cobro antes de que los fondos estén efectivamente disponibles.
Para verificar el detalle de la liquidación, los beneficiarios pueden ingresar a la plataforma Mi ANSES con su CUIL y Clave de la Seguridad Social desde los primeros días del mes.
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