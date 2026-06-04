ANSES: los montos confirmados para las Pensiones No Contributivas en junio

Montos y fechas de cobro de las Pensiones No Contributivas en el calendario de junio 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) unificará el pago del haber mensual actualizado con la primera cuota del medio aguinaldo. Este refuerzo económico se acreditará de manera automática, sin necesidad de trámites previos, respetando el ordenamiento por terminación de DNI que inicia la próxima semana.

Conocer estas fechas y montos no solo permite organizar la economía doméstica, sino que evita traslados innecesarios a los puntos de cobro antes de que los fondos estén efectivamente disponibles.

Para verificar el detalle de la liquidación, los beneficiarios pueden ingresar a la plataforma Mi ANSES con su CUIL y Clave de la Seguridad Social desde los primeros días del mes.