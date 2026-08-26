AUH de ANSES: los adicionales y complementos que se pueden sumar al haber

En el ciclo lectivo 2026, además, se incorporó un refuerzo extraordinario para determinados beneficiarios. De esta manera, el monto total de la prestación no podía ser inferior a $85.000 en los casos alcanzados por la medida.

Complemento Leche del Plan 1000 Días

El Complemento Leche del Plan 1000 Días es otra de las ayudas que pueden recibir determinados titulares de la AUH y que está enfocada en la primera infancia. Su objetivo es brindar un apoyo destinado a la alimentación y al desarrollo saludable de los niños durante sus primeros años. En el caso de los beneficiarios de la AUH, la prestación corresponde por cada hijo hasta el mes en que cumple 3 años, siempre que se respeten las condiciones establecidas por el programa.

Asignación por Cuidado de Salud Integral

La Asignación por Cuidado de Salud Integral contempla un pago de carácter anual para titulares de la AUH que tienen hijos durante sus primeros tres años de vida. Esta prestación busca acompañar a las familias en una etapa clave, brindando un apoyo económico relacionado con los controles médicos y el cuidado de la salud de los niños.

Cómo consultar las prestaciones disponibles en ANSES

Los beneficios a los que puede acceder cada familia dependen de factores como la edad de los hijos, la composición del hogar y la información registrada en ANSES. Para conocer cuáles corresponden en cada caso, se puede ingresar a mi ANSES y revisar las prestaciones disponibles para cada hijo.