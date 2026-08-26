AUH de ANSES: los adicionales y complementos que se pueden sumar al haber
El organismo planea abonar estos beneficios durante el octavo mes del año. Conocé todos los detalles en la nota.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que en agosto de 2026 las jubilaciones y pensiones van a volver a recibir un aumento, en línea con la fórmula de movilidad vigente que toma como referencia el dato de la inflación de dos meses atrás del INDEC.
Además del incremento del 1,9%, se le suma el bono extraordinario de $70.000 para quienes cobran la mínima.
Qué extras puede recibir AUH de ANSES
Tarjeta Alimentar
La Tarjeta Alimentar es uno de los principales complementos que pueden recibir los titulares de la AUH. Está destinada a quienes tienen hijos de hasta 17 años inclusive y también contempla a otros grupos establecidos por la normativa, entre ellos personas embarazadas y beneficiarios de determinadas prestaciones sociales.
El monto se acredita de forma mensual y debe utilizarse exclusivamente para la compra de alimentos. Desde mayo de 2026, además, puede ser compatible con otros programas sociales, aunque esta posibilidad contempla algunas excepciones para prestaciones alimentarias con requisitos de acceso similares.
Ayuda Escolar Anual
La Ayuda Escolar Anual es otra de las prestaciones a las que pueden acceder las familias que reciben la AUH y tienen hijos que se encuentran en edad escolar. El beneficio comprende a niños y adolescentes de entre 45 días y 17 años que asisten a establecimientos educativos reconocidos oficialmente. Para los hijos con discapacidad, el acceso puede mantenerse sin límite de edad, siempre que se cumplan las condiciones correspondientes.
En el ciclo lectivo 2026, además, se incorporó un refuerzo extraordinario para determinados beneficiarios. De esta manera, el monto total de la prestación no podía ser inferior a $85.000 en los casos alcanzados por la medida.
Complemento Leche del Plan 1000 Días
El Complemento Leche del Plan 1000 Días es otra de las ayudas que pueden recibir determinados titulares de la AUH y que está enfocada en la primera infancia. Su objetivo es brindar un apoyo destinado a la alimentación y al desarrollo saludable de los niños durante sus primeros años. En el caso de los beneficiarios de la AUH, la prestación corresponde por cada hijo hasta el mes en que cumple 3 años, siempre que se respeten las condiciones establecidas por el programa.
Asignación por Cuidado de Salud Integral
La Asignación por Cuidado de Salud Integral contempla un pago de carácter anual para titulares de la AUH que tienen hijos durante sus primeros tres años de vida. Esta prestación busca acompañar a las familias en una etapa clave, brindando un apoyo económico relacionado con los controles médicos y el cuidado de la salud de los niños.
Cómo consultar las prestaciones disponibles en ANSES
Los beneficios a los que puede acceder cada familia dependen de factores como la edad de los hijos, la composición del hogar y la información registrada en ANSES. Para conocer cuáles corresponden en cada caso, se puede ingresar a mi ANSES y revisar las prestaciones disponibles para cada hijo.
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