AUH ANSES: los montos confirmados para la Asignación Universal por Hijo en mayo 2026

Montos que percibirán los jubilados y pensionados en mayo de 2026

Jubilación mínima sin bono: $393.250,17

Jubilación mínima con bono: $463.250,17

Pensión No Contributiva a Madres de 7 hijos sin bono: $393.250,17

Pensión No Contributiva a Madres de 7 hijos con bono: $463.250,17

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) sin bono: $314.600,12

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) con bono: $384.600,12

Asignación Universal por Hijo (AUH): $113.050,11

Asignación Universal por Hijo con Discapacidad: $459.996,31

Extras que pueden cobrar

Es importante recordar que el organismo retiene un 20% de la prestación mensual. Para acceder a ese monto acumulado, los titulares deben presentar la Libreta AUH, donde se certifica la escolarización del menor, los controles de salud y el cumplimiento del calendario de vacunación oficial.

Existe la posibilidad de acceder a un ingreso extraordinario a través del Complemento Leche, beneficio destinado a titulares con hijos menores de 3 años. Esta ayuda está orientada a la alimentación infantil y consiste en un pago adicional, que se liquida junto con la prestación.