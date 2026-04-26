ANSES confirmó un nuevo aumento en mayo para la AUH: descubrí los montos y todos los extras a cobrar hoy acá

$52.250 para familias con un hijo

$81.936 para familias con dos hijos

$108.062 para quienes tienen tres hijos o más.

Este beneficio se deposita automáticamente junto con la AUH, en la misma cuenta y en la misma fecha de cobro, sin necesidad de realizar trámites adicionales.

Complemento Leche y otros extras para AUH

Uno de los principales es el Complemento Leche del Plan de los Mil Días, destinado a familias con hijos de hasta 3 años o madres embarazadas. Este refuerzo supera los $50.000 mensuales.

También se suma la Ayuda Escolar Anual, que en 2026 ronda los $85.000 por hijo escolarizado y se paga una vez al año. Estos extras se acreditan en distintos momentos, pero forman parte del ingreso total que pueden recibir los titulares de AUH.