Las nuevas fotos de Franco Colapinto con Maia Reficco

Además, la cuenta oficial de Alpine compartió un video en el que aparece Colapinto condimentando un costillar a la cruz que luego compartirían durante el almuerzo, mostrando una faceta más relajada del joven corredor.

Días atrás, ambos habían sido vistos en un restaurante de Palermo junto a un grupo de amigos. Más tarde también fueron fotografiados en una heladería mientras hacían un pedido, y en las últimas horas volvieron a ser vistos juntos en Zárate.

Aunque ninguno de los dos habló públicamente sobre la relación, todo indica que el vínculo estaría afianzado desde el verano, aunque ambos prefieren mantener bajo perfil.

Franco Colapinto y Maia 2

Quién es Maia Reficco

Maia nació el 14 de julio del 2000 en Boston, Estados Unidos, pero se crio en Buenos Aires, donde pasó gran parte de su infancia y adolescencia.

Luego de alcanzar la popularidad con la serie de Nickelodeon, logró dar un importante salto internacional y se convirtió en la actriz más joven en interpretar a Eva Perón en Evita, el musical de Broadway.

maia reficco 1

El detalle completo de la exhibición de Franco Colapinto en Buenos Aires

Mientras tanto, Franco Colapinto se prepara para vivir este domingo uno de los momentos más importantes de su carrera: será el primer piloto argentino en manejar un auto de Fórmula 1 en las calles de Buenos Aires, en una exhibición histórica que ya genera enorme expectativa entre los fanáticos del automovilismo.

exhibición de Franco Colapinto en Buenos Aires

Los horarios para ver a Franco Colapinto

9.00 - Apertura Fanzone

11.25 - Entrevista a Franco Colapinto

11.50 - Show musical de Soledad

12.45 - Colapinto dará una vuelta en el Lotus E20 de 2012

13.55 - Show musical de Luck Ra

14.30 - Colapinto manejará el legendario Flecha de Plata de Juan Manuel Fangio

15.15 - Colapinto saldrá de nuevo con el Lotus

15.55 - Colapinto vuelve al circuito pero en un bus descapotable

16.15 - Fin del evento