Las nuevas fotos de Franco Colapinto con Maia Reficco
El piloto fue visto junto a Maia Reficco en un evento realizado en una parrilla de Cardales y las fotos no tardaron en viralizarse.
Mientras se prepara para el esperado road show que protagonizará este domingo en Buenos Aires, Franco Colapinto continúa disfrutando de su estadía en el país y volvió a quedar en el centro de la escena, esta vez por su vida personal.
El piloto de la escudería Alpine fue uno de los invitados especiales en una reconocida parrilla de alta gama ubicada en Cardales, pero no llegó solo. Allí fue fotografiado en Estancia Vigil junto a su supuesta novia, la actriz C
Las imágenes rápidamente comenzaron a circular en redes sociales y alimentaron aún más los rumores de romance. En una de las postales se lo puede ver abrazándola por el hombro, mientras que en otra, la artista lo observa con una mirada cómplice que no pasó desapercibida.
Estancia Vigil es un proyecto enoturístico y gastronómico creado por Alejandro Vigil para explorar y compartir la esencia del vino mendocino. Su propósito es ofrecer una experiencia vivencial de alto nivel, expandiendo el espíritu del Universo Vigil y fusionándolo con la identidad cultural del Río de la Plata.
Además, la cuenta oficial de Alpine compartió un video en el que aparece Colapinto condimentando un costillar a la cruz que luego compartirían durante el almuerzo, mostrando una faceta más relajada del joven corredor.
Días atrás, ambos habían sido vistos en un restaurante de Palermo junto a un grupo de amigos. Más tarde también fueron fotografiados en una heladería mientras hacían un pedido, y en las últimas horas volvieron a ser vistos juntos en Zárate.
Aunque ninguno de los dos habló públicamente sobre la relación, todo indica que el vínculo estaría afianzado desde el verano, aunque ambos prefieren mantener bajo perfil.
Quién es Maia Reficco
Maia nació el 14 de julio del 2000 en Boston, Estados Unidos, pero se crio en Buenos Aires, donde pasó gran parte de su infancia y adolescencia.
Luego de alcanzar la popularidad con la serie de Nickelodeon, logró dar un importante salto internacional y se convirtió en la actriz más joven en interpretar a Eva Perón en Evita, el musical de Broadway.
El detalle completo de la exhibición de Franco Colapinto en Buenos Aires
Mientras tanto, Franco Colapinto se prepara para vivir este domingo uno de los momentos más importantes de su carrera: será el primer piloto argentino en manejar un auto de Fórmula 1 en las calles de Buenos Aires, en una exhibición histórica que ya genera enorme expectativa entre los fanáticos del automovilismo.
Los horarios para ver a Franco Colapinto
9.00 - Apertura Fanzone
11.25 - Entrevista a Franco Colapinto
11.50 - Show musical de Soledad
12.45 - Colapinto dará una vuelta en el Lotus E20 de 2012
13.55 - Show musical de Luck Ra
14.30 - Colapinto manejará el legendario Flecha de Plata de Juan Manuel Fangio
15.15 - Colapinto saldrá de nuevo con el Lotus
15.55 - Colapinto vuelve al circuito pero en un bus descapotable
16.15 - Fin del evento
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