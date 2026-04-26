Pensiones ANSES: de cuánto será el aumento que recibirán en mayo 2026
El organismo anunció el incremento luego de conocerse la inflación de marzo. Además, en los próximos días se emitirá el calendario de pagos. Descubrí todos los detalles en la nota.
Las Pensiones No Contributivas (PNC) que administra la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) tendrán un nuevo ajuste en mayo de 2026. Este incremento se dio a conocer luego que el INDEC publicara los números oficiales de la inflación de marzo y va en línea con el esquema de Movilidad Jubilatoria.
Este tipo de prestaciones está destinado a personas que no cuentan con aportes suficientes al sistema previsional, como adultos mayores en situación de vulnerabilidad, personas con discapacidad y madres de siete hijos o más. Además, la gestión del trámite se realiza de forma online a través de Mi ANSES.
Cuánto aumentarán las pensiones no contributivas en mayo de 2026
Las Pensiones No Contributivas tendrán una nueva actualización en mayo del 3,4% y responde a la aplicación de la ley de Movilidad Jubilatoria, que establece ajustes periódicos con el objetivo de acompañar la evolución de la inflación y evitar que los haberes pierdan poder adquisitivo frente a la suba de precios.
Cómo impacta el aumento de ANSES
ANSES anunció que las Pensiones No Contributivas tendrán un incremento del 3,4%, en el marco de la actualización por movilidad. Con este ajuste, el haber base de $336.223,52 se eleva a aproximadamente $347.651,13.
En caso de que se confirme el pago del bono extraordinario de $70.000, el monto total a cobrar se incrementa y la prestación rondaría los $417.651,13. A esta ayuda extra pueden acceder quienes cobran los haberes más bajos, ya que tiene como objetivo complementar los ingresos de los sectores más vulnerables.
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