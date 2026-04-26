Pensiones ANSES: de cuánto será el aumento que recibirán en mayo 2026

Cómo impacta el aumento de ANSES

ANSES anunció que las Pensiones No Contributivas tendrán un incremento del 3,4%, en el marco de la actualización por movilidad. Con este ajuste, el haber base de $336.223,52 se eleva a aproximadamente $347.651,13.

En caso de que se confirme el pago del bono extraordinario de $70.000, el monto total a cobrar se incrementa y la prestación rondaría los $417.651,13. A esta ayuda extra pueden acceder quienes cobran los haberes más bajos, ya que tiene como objetivo complementar los ingresos de los sectores más vulnerables.