Aumenta el bono de ANSES destinado a embarazadas: a cuánto se va en mayo

Monto total: $141.286

$141.286 Pago mensual (80%): $113.028,80

$113.028,80 Monto retenido (20%): $28.257,20

Este sistema tiene como objetivo garantizar el seguimiento médico durante la gestación.

Zona 1: cuánto cobran con el diferencial por región

Para quienes residen en la denominada Zona 1, los valores son más altos debido al costo de vida diferencial en determinadas regiones del país.

En estos casos, el monto total asciende a $183.672, con un pago efectivo mensual de $146.937,60 y una retención de $36.734,40.

Esta zona incluye provincias como La Pampa, Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego, la Antártida e Islas del Atlántico Sur, además del partido bonaerense de Patagones.

Un cambio clave: controles de salud sin trámites

A partir de la Resolución 1170/2025 del Ministerio de Capital Humano, se implementó un sistema de cruce automático de datos entre ANSES y el sistema de salud.

Esto permite verificar los controles médicos de manera digital, lo que facilita el proceso para cobrar el monto retenido. En muchos casos, ya no será necesario realizar trámites adicionales, lo que simplifica el acceso al beneficio completo.

Otros complementos de ANSES que son compatibles

Uno de los puntos más importantes es la suma de complementos adicionales, que pueden elevar considerablemente el ingreso mensual.

Uno de ellos es el Complemento Leche del Plan de los 1000 Días, que en mayo se actualizará a $53.290. Este beneficio está destinado a garantizar una mejor nutrición durante el embarazo y los primeros meses de vida del bebé.

A esto se suma la Tarjeta Alimentar, que se mantiene vigente con un monto de $52.250. Este refuerzo continúa siendo clave para la compra de alimentos y forma parte del esquema de asistencia alimentaria del Estado.