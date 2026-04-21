Aumenta el bono de ANSES destinado a embarazadas: a cuánto se va en mayo
El organismo estatal brindó detalles sobre estos montos destinados a distintos beneficiarios durante el quinto mes del año.
El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó que la inflación de marzo alcanzó el 3,4%, el registro más elevado de los últimos doce meses. Con este dato como referencia, y en el marco del sistema de movilidad vigente, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplicará una nueva actualización en los haberes de jubilaciones y pensiones de mayo.
Este incremento busca acompañar el impacto de la inflación sobre los ingresos previsionales, con el objetivo de preservar el poder adquisitivo de los jubilados y pensionados. De esta manera, el ajuste de mayo de 2026 se calculará en función del último índice oficial publicado por el INDEC, tal como lo establece la normativa vigente.
Asignación por Embarazo de ANSES: monto con aumento en mayo 2026
Con este ajuste, el monto total de la Asignación por Embarazo pasará de $136.666 a $141.286.
Sin embargo, como ocurre también con la Asignación Universal por Hijo (AUH), el organismo previsional retiene el 20% del haber mensual, que se paga de forma acumulada una vez finalizado el embarazo, siempre que se acrediten los controles sanitarios correspondientes.
En la práctica, esto implica que:
- Monto total: $141.286
- Pago mensual (80%): $113.028,80
- Monto retenido (20%): $28.257,20
Este sistema tiene como objetivo garantizar el seguimiento médico durante la gestación.
Zona 1: cuánto cobran con el diferencial por región
Para quienes residen en la denominada Zona 1, los valores son más altos debido al costo de vida diferencial en determinadas regiones del país.
En estos casos, el monto total asciende a $183.672, con un pago efectivo mensual de $146.937,60 y una retención de $36.734,40.
Esta zona incluye provincias como La Pampa, Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego, la Antártida e Islas del Atlántico Sur, además del partido bonaerense de Patagones.
Un cambio clave: controles de salud sin trámites
A partir de la Resolución 1170/2025 del Ministerio de Capital Humano, se implementó un sistema de cruce automático de datos entre ANSES y el sistema de salud.
Esto permite verificar los controles médicos de manera digital, lo que facilita el proceso para cobrar el monto retenido. En muchos casos, ya no será necesario realizar trámites adicionales, lo que simplifica el acceso al beneficio completo.
Otros complementos de ANSES que son compatibles
Uno de los puntos más importantes es la suma de complementos adicionales, que pueden elevar considerablemente el ingreso mensual.
Uno de ellos es el Complemento Leche del Plan de los 1000 Días, que en mayo se actualizará a $53.290. Este beneficio está destinado a garantizar una mejor nutrición durante el embarazo y los primeros meses de vida del bebé.
A esto se suma la Tarjeta Alimentar, que se mantiene vigente con un monto de $52.250. Este refuerzo continúa siendo clave para la compra de alimentos y forma parte del esquema de asistencia alimentaria del Estado.
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