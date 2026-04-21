Un ladero de Luis Caputo decretó feriado cambiario en 10 días mientras sube la presión por el precio del dólar

Frente a la inminente liquidación de la cosecha gruesa del campo y una oferta histórica de divisas por parte de empresas, el Gobierno se encuentra ante una gran decisión. El Banco Central deberá elegir si permite una baja adicional del dólar para consolidar definitivamente su victoria sobre la inflación, o si interviene comprando reservas masivamente para ponerle un piso al billete, frenar la pérdida de competitividad externa y lograr una mejora en las condiciones del riesgo país.