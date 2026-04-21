Un ladero de Luis Caputo decretó feriado cambiario en 10 días mientras sube la presión por el precio del dólar
El Banco Central confirmó un esperado feriado cambiario la próxima semana. Consultoras advierten preocupación en el Gobierno por el precio del dólar oficial.
El Banco Central, liderado por un ladero de Luis Caputo, confirmó el cronograma oficial que incluye un inminente feriado cambiario y bancario para la semana que viene. Esta próxima inactividad financiera coincidirá con un escenario de altísima tensión económica, marcado por el sostenido atraso cambiario que hoy preocupa a todos los grandes inversores.
Qué día exacto es el próximo feriado bancario
Según la comunicación oficial vigente, el próximo viernes 1 de mayo no habrá atención al público presencial en las entidades financieras de todo el país debido a la celebración del Día del Trabajador. A pesar del cierre de sucursales, los usuarios tendrán la posibilidad de seguir operando normalmente mediante canales digitales, el uso de billeteras electrónicas y la red de cajeros automáticos.
IMPORTANTE: El Anses de Axel Kicillof activó un descuento para jubilados en termas cerca del AMBA
La gran encrucijada del BCRA por el precio del dólar
Mientras se acomoda la agenda bancaria de mayo, el equipo económico enfrenta un desafío urgente: el nivel actual del tipo de cambio. Los últimos informes del mercado indican que el Índice de Tipo de Cambio Real Multilateral (ITCRM) experimentó una veloz apreciación, ubicando al dólar en niveles prácticamente idénticos a los de noviembre de 2023, evaporando de esta forma todo el colchón cambiario inicial.
Frente a la inminente liquidación de la cosecha gruesa del campo y una oferta histórica de divisas por parte de empresas, el Gobierno se encuentra ante una gran decisión. El Banco Central deberá elegir si permite una baja adicional del dólar para consolidar definitivamente su victoria sobre la inflación, o si interviene comprando reservas masivamente para ponerle un piso al billete, frenar la pérdida de competitividad externa y lograr una mejora en las condiciones del riesgo país.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario