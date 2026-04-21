El Anses de Axel Kicillof activó un descuento para jubilados en termas cerca del AMBA
El organismo previsional bonaerense anunció un beneficio exclusivo para jubilados y pensionados. Conocé cómo acceder a la rebaja en las termas de Tapalqué.
El Instituto de Previsión Social (IPS), conocido popularmente como el Anses bonaerense, confirmó una excelente noticia para miles de jubilados y pensionados de la provincia. Con el claro objetivo de promover el turismo y el bienestar, el organismo activó importantes rebajas para acceder a los mejores complejos termales.
De cuánto es el descuento para visitar las termas de Tapalqué
A partir de la temporada de verano 2026, la entidad previsional que responde a la gestión de Axel Kicillof incorporó oficialmente al Complejo termal de Tapalqué a su amplia cartera de beneficios para los trabajadores pasivos de la provincia de Buenos Aires.
El complejo turístico estableció que la entrada general al predio tiene un valor de $20.000, sobre el cual las personas mayores perciben habitualmente una quita del 25%. Sin embargo, pertenecer a la caja bonaerense otorga una ventaja económica muy superior.
Según detallaron de forma oficial, los beneficiarios del IPS accederán a un descuento del 20% adicional durante los días de semana. En tanto, para aquellos que decidan viajar a descansar durante los fines de semana o los días feriados, la bonificación extra aplicable sobre la tarifa será del 10%. Las reservas se pueden gestionar telefónicamente al 02281 585125 o a través de la web oficial del predio.
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Más destinos turísticos para los jubilados bonaerenses
Además del novedoso destino en Tapalqué, el organismo provincial mantiene plenamente vigentes una gran serie de convenios con diferentes municipios del territorio para garantizar más tarifas especiales orientadas al descanso de la tercera edad.
Entre las opciones turísticas y recreativas más destacadas se encuentran el Parque Termal Dolores, la Laguna Sauce Grande en Monte Hermoso y el Hotel Provincial Sierra de la Ventana (Casino, Resort y Spa). Cabe destacar que estos beneficios pueden combinarse con los ahorros adicionales que ofrece el Banco Provincia abonando mediante su billetera virtual Cuenta DNI.
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