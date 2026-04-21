El Anses de Axel Kicillof activó un descuento para jubilados en termas cerca del AMBA

Más destinos turísticos para los jubilados bonaerenses

Además del novedoso destino en Tapalqué, el organismo provincial mantiene plenamente vigentes una gran serie de convenios con diferentes municipios del territorio para garantizar más tarifas especiales orientadas al descanso de la tercera edad.

Entre las opciones turísticas y recreativas más destacadas se encuentran el Parque Termal Dolores, la Laguna Sauce Grande en Monte Hermoso y el Hotel Provincial Sierra de la Ventana (Casino, Resort y Spa). Cabe destacar que estos beneficios pueden combinarse con los ahorros adicionales que ofrece el Banco Provincia abonando mediante su billetera virtual Cuenta DNI.