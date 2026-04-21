ANSES: quiénes son los grupos de jubilados que no cobrarán el bono especial en abril

Así queda el monto final con el bono

Jubilación mínima: $380.319,31 + $70.000: $450.319,31

$380.319,31 + $70.000: $450.319,31 Pensión Universal para el Adulto Mayor : $304.255,44 + $70.000: $374.255,44

: $304.255,44 + $70.000: $374.255,44 Pensiones No Contributivas: $ 266.223,52 + $70.000: $ 336.223,52

$ 266.223,52 + $70.000: $ 336.223,52 Pensión Madre de 7 hijos: $380.319,31 + $70.000: $450.319,31

Quiénes no cobran el bono de $70.000 de ANSES en abril 2026

Los beneficiarios de prestaciones que quedan excluidos del bono son los jubilados y pensionados con haberes superiores a $450.319,31, los titulares de regímenes especiales o pensiones de privilegio que superan el límite, y los beneficiarios de más de un haber previsional cuyo ingreso total excede el tope límite.