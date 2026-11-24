Cambios en la marquesina del lugar donde estaría el local de LEGO generan incertidumbre sobre su llegada
El local donde hubiera estado el local oficial de LEGO parece desmentir las versiones sobre su llegada al país.
A pesar de que el presidente Javier Milei anunció con bombos y platillas la llegada de un local oficial de LEGO a la Argentina, incluyendo un video donde se lo veía a él inaugurando dicho local, las cosas parece haber cambiado radicalmente.
Modificaciones en la marquesina del local proyectado en el tercer piso del shopping Unicenter alimentaron la incertidumbre en redes sociales sobre la llegada de LEGO al país, en medio de versiones sobre una supuesta carta documento o intimación que no cuentan con confirmación oficial.
El hecho es que donde antes había una marquesina que anunciaba la llegada inminente de la marca ahora hay otra con el nombre de la empresa importadora de los productos donde aclaran ser una "tienda especializada en LEGO" dejando en claro que no es un local oficial de la marca.
En plataformas como X circularon comentarios que vinculan los cambios en la marquesina y la cartelería del espacio comercial con reparos sobre el uso de la imagen de la marca, mientras ni la casa matriz danesa ni los operadores locales emitieron comunicados al respecto.
La desmentida del dueño de Rasti y el origen del rumor
La incertidumbre se suma a la polémica desatada días atrás cuando el presidente Javier Milei difundió un video animado celebrando la apertura de una supuesta primera tienda oficial de LEGO en la Argentina.
Tras aquella publicación, el empresario Daniel Dimare, dueño de Rasti, ya había desmentido que se tratara de un desembarco directo de la multinacional en el país y aclaró que el proyecto responde a una PyME importadora local vinculada a Brickstore que ya operaba un stand en Unicenter y pasa a un local de mayor tamaño.
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