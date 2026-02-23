La canasta básica en CABA saltó un 5,6% en enero: se necesitan más de $2 millones para no ser pobre
La Canasta Básica Alimentaria de CABA muestra que familia tipo necesitó casi 1,4 millones de pesos para no ser pobre y más de 2,2 millones para ser clase media.
La inflación en la Ciudad de Buenos Aires mostró un preocupante aceleramiento en el inicio de 2026. Según informó este lunes el Instituto de Estadística y Censos porteño, la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que define la línea de indigencia, registró una suba del 5,6% durante enero.
Este incremento representa la cifra más alta en diez meses, superada únicamente por el registro de marzo de 2025. Bajo estos parámetros, un hogar compuesto por una pareja de propietarios con dos hijos pequeños requirió ingresos mínimos por $767.413 para cubrir sus necesidades nutricionales básicas y no caer en la indigencia.
La canasta básica es el umbral de la pobreza y la clase media
Por su parte, la Canasta Básica Total (CBT), que además de alimentos incluye bienes y servicios no alimentarios como transporte y vestimenta, escaló un 3,7% en el mismo periodo. De esta manera, el mismo grupo familiar necesitó $1.396.660 mensuales para evitar la línea de pobreza.
A diferencia de las mediciones nacionales del INDEC, el instituto porteño segmenta a la población "no pobre" en diversas categorías según su nivel de ingresos:
No pobre vulnerable: Hogares con ingresos de entre una CBT y $1.760.925,78.
Clase media frágil: Aquellos que perciben entre la cifra anterior y $2.201.157,23.
Sector medio: Familias con ingresos mensuales de hasta $7.043.703,15.
Sectores acomodados: Hogares que superan el umbral de los 7 millones de pesos mensuales.
