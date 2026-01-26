Aumento de ANSES: oficializaron los nuevos montos de las jubilaciones, AUH, PUAM y pensiones para febrero 2026

Esta medida impacta en todo el universo del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), abarcando no solo a jubilados y pensionados, sino también a las pensiones no contributivas que se ajustan por estos índices. La Dirección General de Diseño de Procesos y Normas de la ANSES será la encargada de elaborar los requerimientos necesarios para implementar estos nuevos valores en las liquidaciones del próximo mes.