Aumento de ANSES: oficializaron los nuevos montos de las jubilaciones, AUH, PUAM y pensiones para febrero 2026
El Gobierno publicó la resolución con la suba del 2,85%. Cómo quedaron el haber mínimo, el máximo y la PUAM tras la actualización de ANSES.
El Gobierno nacional oficializó este lunes los nuevos valores que regirán para el sistema previsional a partir del próximo mes. A través de la Resolución 21/2026, la ANSES confirmó que los haberes recibirán una actualización del 2,85%, porcentaje calculado en base a la inflación de diciembre de 2025.
La normativa, que lleva la firma del titular del organismo, Fernando Omar Bearzi, establece los nuevos pisos y techos para las prestaciones de la seguridad social. De esta manera, se busca ajustar los ingresos de los adultos mayores siguiendo el Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el INDEC, aunque con el rezago de dos meses que estipula la fórmula de movilidad vigente.
Leé: Oficializaron suba en las jubilaciones: la mínima sigue por debajo de la línea de pobreza
¿Cuánto cobran los jubilados de ANSES en febrero?
Con la aplicación del aumento del 2,85%, la escala de haberes para el segundo mes del año 2026 quedó conformada de la siguiente manera, según lo publicado en el Boletín Oficial:
-
Jubilaciones mínimas: Pasará a ser de $359.254,35.
Jubilaciones máximas: El tope se fijó en $2.417.441,63.
Prestación Básica Universal (PBU): Se estableció en $164.342,47.
- Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): El monto será de $287.403,48.
¿Cómo se calculó el aumento de Anses?
La resolución detalla que la actualización responde a las variaciones del Nivel General del Índice de Precios al Consumidor Nacional. En este caso, se tomaron los informes técnicos que arrojaron una variación del 2,85% correspondiente a diciembre de 2025, cifra que se trasladará directamente a los bolsillos de los beneficiarios en febrero.
Además de los haberes, la normativa actualizó los límites para las bases imponibles de la seguridad social. A partir de febrero de 2026, la base mínima será de $120.996,78, mientras que la máxima ascenderá a $3.932.339,08.
Esta medida impacta en todo el universo del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), abarcando no solo a jubilados y pensionados, sino también a las pensiones no contributivas que se ajustan por estos índices. La Dirección General de Diseño de Procesos y Normas de la ANSES será la encargada de elaborar los requerimientos necesarios para implementar estos nuevos valores en las liquidaciones del próximo mes.
