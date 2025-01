Aumento de aportes para empleadas domésticas: cómo quedan las escalas

El reajuste se da en momentos en que también se están definiendo la suba de salarios para los trabajadores del sector que serían retroactiva a diciembre.

juan pazo.jpg Juan Pazo, titular de ARCA.

Nuevos importes

Los nuevos montos deberán abonarse a partir de las obligaciones con vencimiento en febrero y quedaron de la siguiente manera en el caso de trabajadores que desempeñan su actividad en jornadas semanales de 16 horas o más.

Aporte a la obra social: sube de 6.457,26 a 16.716,32 pesos, es decir, un aumento del 158,9%.

Contribución al régimen previsional: sube de 539,38 a 1.384,95, un aumento del 156,7%.

Pago a la ART: sube de 10.441,28 a 10.587,28 pesos, un ajuste de apenas 1,4% ya que había tenido actualizaciones durante el año pasado.

Importe total: pasa de 17.437,92 a 28.688,55 pesos, lo que implica un aumento de 64,5%.

En caso de que el trabajo que se realiza es por menos cantidad de horas a la semana, los importes obligatorios son más bajos y, si no se complementan con pagos voluntarios (o si la persona que trabaja no reúne los montos básicos con aportes de diferentes hogares), no son válidos para acceder a las prestaciones de una obra social y de una jubilación futura. Para esas situaciones, los importes quedan de la siguiente manera:

Aporte a la obra social: por menos de 12 horas semanales, sube de 523,94 a 1.356,36 pesos; por jornada de entre 12 y 16 horas por semana, pasa de 970,88 a 2.513,38 pesos.

Contribución al régimen previsional: por menos de 12 horas semanales, sube de 184,94 a 474,86 pesos; por jornada de entre 12 y 16 horas por semana, pasa de 369,79 a 949,50 pesos.

Pago a la ART: por menos de 12 horas semanales, sube de 4.838,83 a 4.984,83 pesos; por jornada de entre 12 y 16 horas por semana, pasa de 7.126,89 a 7.272,89 pesos.

Importe total: sube de 5.547,71 a 6.816,05 pesos en el caso de quienes trabajan menos de 12 horas por semana, y de 8.467,56 a 10.735,77 pesos por quienes suman entre 12 y 16 horas semanales.