Ávido de dólares, y sin traer los suyos del exterior, Luis Caputo volvió a pedir sacarlos "del colchón"
Para seis bancos internacionales la economía argentina es una de las más frágiles del mundo ante la guerra en Medio Oriente por sus bajo nivel de reservas. Prevén una huida de inversores y mayores dificultades para financiarse. Luis Caputo busca financiarse con los dólares del colchón.
El ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, insistió el jueves en la necesidad de que los argentinos "saquen sus dólares del colchón" y los inyecten en el circuito financiero. Ávido de dólares para hacer frente a los compromisos de la monstruosa deuda que tomó en su primera gestión al frente de Economía durante el gobierno de Mauricio Macri, y que incrementó ahora de la mano de Javier Milei, a Caputo se le empiezan a cerrar las vías de financiamiento y apela a los ahorros de los argentinos.
Para ello logró sacar adelante la polémica Ley de Inocencia Fiscal, que en la práctica implementa un blanqueo de capitales sin fin, y lanzó ahora una agresiva campaña publicitaria a través del Banco Nación para que los argentinos lleven sus dólares a los bancos.
Lo paradójico es que él no parece por le momento tener pensado inyectar en el sistema local los casi 9 millones de dólares que declaró en 20205 tener depositados en cuentas en el exterior.
"Ustedes están perdiendo plata, tienen los dólares en sus casas, pero el que más pierde es el país", aseguró para pedir, una vez más, que los argentinos confíen en él y saquen "el canuto" en dólares y lo lleven a los bancos.
En el marco de su participación en el 7º Foro de Inversiones & Negocios, realizado en Mendoza y organizado por el gobierno provincial y el Consejo Empresario Mendocino, Caputo pidió confiar en la Ley de Inocencia Fiscal e insistió en señalar que la norma “blinda absolutamente” a quienes lleven esos fondos a bancos o a Agentes de Liquidación y Compensación (ALyC). “Lo único que tiene que hacer es adherirse al Régimen de Ganancias Simplificado. Incluimos también a las ALyC porque todavía hay bancos que se toman atribuciones que no les pedimos por ley”, aseguró.
“A la Argentina le va a ir bien irremediablemente, pero la velocidad a la que crecemos es importante porque todavía hay gente que la está pasando mal”, planteó.
Caputo, quien también fue ministro de Finanzas durante el gobierno de Mauricio Macri, atribuyó parte de los problemas económicos actuales a la histórica falta de confianza en el país. “La desconfianza que Argentina viene generando desde hace décadas joroba y mucho a la hora de recuperar la economía”, explicó.
Por último, sostuvo que la Ley de Inocencia Fiscal ofrece garantías para quienes decidan ingresar dinero no declarado al sistema financiero.
Alerta por la fragilidad del modelo
Seis bancos internacionales advirtieron sobre el impacto de la guerra en Medio Oriente en las economías de todo el mundo y ubicaron a la Argentina entre los países más frágiles a los coletazos inevitables que tendrá una prolongación en el tiempo del conflicto que abrieron Estados Unidos e Israel.
Aunque en sus informes el Citi, Morgan Stanley, JP Morgan, Barclays, Wells Fargo y Bank of America coindicen en señalar que, aunque el gobierno de Milei logró avances en el orden fiscal y la reducción de la inercia inflacionaria (aunque hace 9 meses que viene en alza de manera ininterrumpida), que la economía argentina es una de las más frágiles del mundo y más expuestas a las consecuencias de la volatilidad internacional derivada de la guerra.
Entre estas fragilidades destacan el bajo nivel de reservas, un financiamiento externo costoso, el atraso cambiario y una inflación que sigue en niveles elevados.
Por caso, en un documento sobre vulnerabilidad de mercados emergentes ante shocks geopolíticos, el banco Wells Fargo colocó a la Argentina entre las economías con mayor exposición a una interrupción de flujos de capital. En ese sentido señaló que los países con bajas reservas internacionales y fuerte dependencia del financiamiento externo son los más sensibles a episodios de “sudden stop”, o sea, cuando los inversores se refugian en activos considerados seguros y reducen su exposición a mercados emergentes.
“La Argentina y Turquía aparecen entre los países con mayor vulnerabilidad ante ese escenario”, advierte el informe de Wells Fargo.
Un diagnóstico similar hicieron el Citi, Morgan Stanley, JP Morgan, Barclays y Bank of America, que advirtieron que los países con fundamentos externos más frágiles suelen ser los que enfrentan mayores correcciones cuando se intensifica la incertidumbre global. En ese marco, los analistas remarcaron que la economía argentina aún depende de la reconstrucción de reservas y de la normalización del mercado cambiario para reducir su vulnerabilidad externa.
Temas
Te puede interesar
Lo que se lee ahora
Las Más Leídas
Dejá tu comentario