Ávido de dólares, y sin traer los suyos del exterior, Luis Caputo volvió a pedir sacarlos "del colchón"

“A la Argentina le va a ir bien irremediablemente, pero la velocidad a la que crecemos es importante porque todavía hay gente que la está pasando mal”, planteó.

luis caputo pesos dolares

Caputo, quien también fue ministro de Finanzas durante el gobierno de Mauricio Macri, atribuyó parte de los problemas económicos actuales a la histórica falta de confianza en el país. “La desconfianza que Argentina viene generando desde hace décadas joroba y mucho a la hora de recuperar la economía”, explicó.

Por último, sostuvo que la Ley de Inocencia Fiscal ofrece garantías para quienes decidan ingresar dinero no declarado al sistema financiero.

Alerta por la fragilidad del modelo

Seis bancos internacionales advirtieron sobre el impacto de la guerra en Medio Oriente en las economías de todo el mundo y ubicaron a la Argentina entre los países más frágiles a los coletazos inevitables que tendrá una prolongación en el tiempo del conflicto que abrieron Estados Unidos e Israel.

Aunque en sus informes el Citi, Morgan Stanley, JP Morgan, Barclays, Wells Fargo y Bank of America coindicen en señalar que, aunque el gobierno de Milei logró avances en el orden fiscal y la reducción de la inercia inflacionaria (aunque hace 9 meses que viene en alza de manera ininterrumpida), que la economía argentina es una de las más frágiles del mundo y más expuestas a las consecuencias de la volatilidad internacional derivada de la guerra.

dolar.jpg ARCA exime del impuesto a las Ganancias los intereses de depósitos en dólares.

Entre estas fragilidades destacan el bajo nivel de reservas, un financiamiento externo costoso, el atraso cambiario y una inflación que sigue en niveles elevados.

Por caso, en un documento sobre vulnerabilidad de mercados emergentes ante shocks geopolíticos, el banco Wells Fargo colocó a la Argentina entre las economías con mayor exposición a una interrupción de flujos de capital. En ese sentido señaló que los países con bajas reservas internacionales y fuerte dependencia del financiamiento externo son los más sensibles a episodios de “sudden stop”, o sea, cuando los inversores se refugian en activos considerados seguros y reducen su exposición a mercados emergentes.

“La Argentina y Turquía aparecen entre los países con mayor vulnerabilidad ante ese escenario”, advierte el informe de Wells Fargo.

Un diagnóstico similar hicieron el Citi, Morgan Stanley, JP Morgan, Barclays y Bank of America, que advirtieron que los países con fundamentos externos más frágiles suelen ser los que enfrentan mayores correcciones cuando se intensifica la incertidumbre global. En ese marco, los analistas remarcaron que la economía argentina aún depende de la reconstrucción de reservas y de la normalización del mercado cambiario para reducir su vulnerabilidad externa.