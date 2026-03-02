Luis Caputo, optimista sin límites: "En febrero la inflación será más baja que en enero"

"Sino, será más tarde", convino relajado.

De paso, Luis Caputo se refirió durante su participación en el canal de streaming de El Cronista a la posibilidad de modificar la ley vigente -que data del 2001- para que los bancos puedan echar mano de los ahorros de la gente.

Caputo subrayó que "lo importante" es encontrar cómo "canalizar el ahorro de los colchones de la gente para que eso vaya a préstamos y motorice la economía" porque "tenés una ley que de alguna manera le impide a los bancos que, con los depósitos de la gente, le preste dólares a los que no son generadores de dólares".

La Ley 25.466/2001, de Intangibilidad de Depósitos, dispone en sus artículos 1 y 2 que el Estado Nacional no podrá en ningún caso alterar las condiciones pactadas entre los depositantes y las entidades financieras para los depósitos en pesos o en moneda extranjera, a plazo fijo o a la vista.

Esa ley fue promulgada en septiembre de 2001 y para diciembre de ese año los bancos estaban haciendo exactamente lo contraio y el entonces presidente, Fernando de la Rúa, dejaba Casa Rosada a bordo de un helicóptero.