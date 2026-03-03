Paritarias: el gremio que rompió el cepo salarial de Luis Caputo y cerró una suba del 9,5% en tres tramos
Trabajadores de entidades deportivas y civiles recibirán aumento acumulativo. Utedyc logró superar el tope en paritarias impuesta por el ministro de Economía.
En un escenario de fuertes restricciones a las paritarias, el gremio de UTEDYC marcó la cancha. Los trabajadores encuadrados en entidades deportivas y civiles percibirán un nuevo incremento salarial durante los primeros meses del 2026 tras el acuerdo alcanzado con las cámaras FEDEDAC y AREDA.
El entendimiento paritario establece una pauta de aumentos escalonados y acumulativos que sepulta de lleno el techo a los salarios que pretendía imponer Luis Caputo en el Ministerio de Economía. Esta mejora impactará directamente en los haberes de todo el personal comprendido en el Convenio Colectivo de Trabajo 804/23.
Cómo se pagará el aumento de paritarias mes a mes
El esquema acordado entre las partes contempla subas progresivas que se aplicarán en tres cuotas durante el primer cuatrimestre:
-
Febrero de 2026: aumento del 3%.
Marzo de 2026: aumento del 3%, calculado sobre el salario ya incrementado en febrero.
Abril de 2026: aumento del 3,5%, aplicado sobre el salario actualizado de marzo.
IMPORTANTE: Paritarias homologadas: quiénes tendrán aumento de sueldo y bonos de $160.000 hasta marzo
Un punto fundamental de la negociación es que, al tratarse de incrementos acumulativos, cada tramo se calculará sobre la base salarial previamente ajustada. Esto permitirá una mejora progresiva real en los ingresos de los trabajadores del sector, marcando un diferencial importante frente a otras paritarias.
A quiénes alcanza el beneficio
El incremento salarial beneficia a los miles de afiliados bajo el Convenio 804/23, que regula la actividad de quienes prestan servicios en:
-
Entidades deportivas: clubes de fútbol, baloncesto, gimnasios, polideportivos y otras instituciones similares.
Entidades civiles: asociaciones civiles sin fines de lucro, fundaciones, clubes de barrio y organizaciones sociales.
Desde la conducción del gremio destacaron que el acuerdo fue fruto del diálogo entre las partes y que tiene como objetivo central sostener el poder adquisitivo de los trabajadores en el inicio del nuevo año frente al contexto inflacionario.
Temas
Te puede interesar
Lo que se lee ahora
Las Más Leídas
Dejá tu comentario