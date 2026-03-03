Paritarias: el gremio que rompió el cepo salarial de Luis Caputo y cerró una suba del 9,5% en tres tramos

A quiénes alcanza el beneficio

El incremento salarial beneficia a los miles de afiliados bajo el Convenio 804/23, que regula la actividad de quienes prestan servicios en:

Entidades deportivas: clubes de fútbol, baloncesto, gimnasios, polideportivos y otras instituciones similares.

Entidades civiles: asociaciones civiles sin fines de lucro, fundaciones, clubes de barrio y organizaciones sociales.

Desde la conducción del gremio destacaron que el acuerdo fue fruto del diálogo entre las partes y que tiene como objetivo central sostener el poder adquisitivo de los trabajadores en el inicio del nuevo año frente al contexto inflacionario.